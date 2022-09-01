Минфин снова выплатил купоны по евробондам в рублях

На этот раз белорусскую валюту предложили держателям облигаций 2026 и 2031 годов. Зарубежные рейтинговые агентства ранее признали такие выплаты техническим дефолтом.

Министерство финансов сообщило об исполнении обязательств по еврооблигациям Belarus-2026 и Belarus-2031. 24 августа очередная выплата процентного дохода по этим бумагам (38,6 млн долларов) была произведена в белорусских рублях на счет, открытый в ОАО «АСБ Беларусбанк». В июле аналогичным образом Беларусь попыталась рассчитаться с держателями облигаций 2027 г.

В результате этого международные рейтинговые агентства Fitch Ratings и Moody's почти синхронно снизили рейтинги страны в иностранной валюте до ограниченного дефолта. Третье агентство - S&P Global Ratings - присоединилось к ним немного позже. 4 августа оно понизило долгосрочный и краткосрочный рейтинги Беларуси в иностранной валюте с «С» до «SD» (выборочный дефолт). Долгосрочный рейтинг в национальной валюте сохранен на уровне «CCC» с негативным прогнозом, а краткосрочный - на уровне «C». В агентстве отметили, что трудности, с которыми столкнулась Беларусь при осуществлении платежей по долгам в иностранной валюте перед некоторыми кредиторами из-за санкций и конфликта в Украине, носят технический характер, но по существующим правилам это является дефолтом.

В свою очередь, белорусский Минфин заявил, что проблема заключается в неспособности западной расчетно-клиринговой инфраструктуры обеспечивать доведение выплат до всех держателей еврооблигаций Республики Беларусь, а также в санкционных ограничениях, действующих в отношении Национального банка как финансового агента белорусского правительства. Поэтому выплаты осуществляются на условиях, определенных постановленим Совета Министров и Национального банка от 6 апреля 2022 г. №212/10 «О временных мерах по исполнению внешних государственных долговых обязательств» в редакции от 28.06.2022 №413/15. Оно предусматривает перечисление купонных выплат на рублевый счет, доступ к которому обеспечен для определенного эмиссионной документацией платежного агента - Citibank N.A. London Branch.

В настоящее время в обращении находится 5 выпусков белорусских евробондов на общую сумму 3,25 млрд долл. Последний из них состоялся в июне 2020 года, когда были размещены 5-летние евробонды на 500 млн долл. под 6,125% и 10-летние - на 750 млн долл. под 6,375%.

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