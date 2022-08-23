Минэкономики заявило о рекордных объемах новых инвестиций в СЭЗ

Сообщается о 15 новых резидентах и проектах на 141 млн долларов. Наверное, это можно считать хорошей новостью, потому что в последнее время дела в СЭЗ шли не очень успешно.

За полугодие в свободных экономических зонах Беларуси появилось 15 новых резидентов, а объем заявленных инвестиций составляет 141 млн. долларов. В этих проектах планируется создать 760 новых рабочих мест. Как сообщает пресс-служба Министерства экономики, это рекордный объем заявленных инвестиций по новым проектам за последние три года. В ведомстве озвучили некоторые из них. Правда, назвать эти проекты крупными можно только с поправкой на ситуацию в отечественной экономике. В былые годы масштабы инвестиций были куда более впечатляющими.

Один из таких проектов, оценивающийся примерно в 23 млн долларов, - строительство железнодорожного транспортно-логистического узла и контейнерного терминала на территории СЭЗ «Гродноинвест». Он реализуется ООО «Юнионвэй». Терминал будет специализироваться на перегрузке контейнеров с ж/д колеи 1520 мм на колею 1435 мм и обратно, а также на автомобильный транспорт. Ожидаемый срок ввода - 2025 год.

Еще один объект - строительство завода горячего цинкования около деревни Фариново Полоцкого района на одной из площадок, входящих в СЭЗ «Витебск». Его будет реализовывать ООО «Орие Галваметал», созданное с участием белорусских и иранских инвесторов. Сейчас ведется предпроектная подготовка и проектирование, а сроки ввода пока называются осторожно - ближайшие 2-3 года. Как сообщается, оборудование будет иранским. Сегодня в Беларуси уже есть два таких предприятия - в Речице и Лиде, и оба загружены, что вселяет оптимизм в инвесторов. Среди потенциальных клиентов нового бизнеса - Новополоцкий завод технологических металлоконструкций, расположенный поблизости, а также российские компании, которые сейчас возвращаются к технологии горячего цинкования из-за отсутствия импортных красителей, применяющихся для антикоррозийной защиты. Объем инвестиций здесь оценивается примерно в 29 млн рублей.

Около 7 млн евро собирается вложить вновь созданное (официально зарегистрировано в 2022 году) ООО «Арлайт ПРО» в строительство комплекса по выпуску экструдированного алюминиевого профиля в Брестском районе. Озвучено, что это будет импортозамещающее производство, т.е. рассчитанное и на внутренний рынок. Информации об инвесторе немного. Известно только, что в СЭЗ «Брест» есть еще один резидент с «родственным» названием - ООО «Арлайт и К», занимающийся производством светодиодов (LED) и светодиодной ленты.

Что касается упомянутого Минэкономики производства по выпуску древесных топливных гранул в Полоцке, которое должно создать ООО «Конкорд Эко», то сложно сказать, насколько этот проект новый. Еще в 2020 году сообщалось, что за 395,2 тыс. руб. этот инвестор приобрел на аукционе комплекс имущества автобазы Полоцкого РАЙПО для создания производства пеллет. Причем, на сайте концерна «Беллесбумпром» до сих пор опубликована информация, что это производство мощностью 148 тыс. тонн топливных гранул в год должно быть запущено в 2021 году. Как видим, процесс немного затянулся, и сейчас срок реализации отодвинут на 2023 год.

В любом случае эти проекты немного скрасят общую картину не очень бурной деятельности в белорусских СЭЗ. По данным Белстата, на 1 июля 2022 г. количество резидентов всех наших свободных экономических зон составляло 424 компании, что как раз на 15 (именно столько новых предприятий пришло в первом полугодии) меньше, чем ровно год назад - на 1.07.2021-го. Выручка резидентов от реализации товаров, продукции, работ и услуг с 2021-го с учетом инфляции практически не изменилась: на 1.07.2022 - 15 462,7 млн руб. (+17,5% в текущих ценах). А инвестиции всех компаний, работающих в СЭЗ, в основной капитал за первое полугодие текущего года составили 684,1 млн руб., или 80,8% в сопоставимых ценах к аналогичному периоду 2021 г.

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