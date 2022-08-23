Объявлен конкурс на право импорта алкоголя в 2023 году

Министерство антимонопольного регулирования и торговли определит, кто получит право ввоза этой продукции, 21 октября.

В Беларуси объявлен традиционный ежегодный конкурс на определение импортеров, которым государство делегирует свое исключительное право на ввоз в страну алкогольной продукции в 2023 году. Документы от участников принимаются в МАРТ до 5 сентября, а результаты конкурса станут известны 21 октября.

В этом году на конкурс вынесены поставки 16 позиций алкогольных напитков: шампанское и игристые вина; виноградные натуральные вина; вермуты; сброженные напитки (например, сидр, перри и т.д.); коньяки из спиртов, выдержанных не менее 6 лет; виски; ром; джин; водка; ликеры; арманьяк; граппа; хересный бренди; кальвадос; прочие спиртные напитки; прочие спиртовые настойки.

Важным условием является отсутствие у участников задолженности по уплате налогов, сборов (пошлин), других обязательных платежей в республиканский и местные бюджеты, государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды на 1 июля 2022 г. А также - наличие лицензии на оптовую торговлю и хранение алкогольной продукции. Кроме того сообщается, что победители конкурса будут обязаны возместить затраты на его организацию и проведение.

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