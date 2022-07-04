Минэкономики ожидает по итогам 2-го полугодия восстановительный рост

Прогнозные показатели на 2022 год и пятилетку пока пересматривать не планируется. Между тем, в мае ВВП Беларуси сократился на 8,8%, а за 5 месяцев - на 3,4%.

Комментируя складывающуюся динамику ВВП, заместитель министра экономики Дмитрий Ярошевич заявил, что наблюдаемое по итогам пяти месяцев падение было ожидаемым и этот тренд должен развернуться во 2-м полугодии, после чего экономика перейдет к восстановительному росту. Об этом сообщает пресс-служба министерства.

«Сейчас происходит глубокая трансформация внешнеэкономической деятельности. Но мы ожидаем, что уже по результатам второго полугодия данный тренд изменится. Этому будет способствовать реализация Комплексного плана поддержки экономики и других точечных решений, которые в ежедневном режиме принимаются в оперативно-ситуационном штабе при правительстве. Они во многом уже дают эффект, но, как мы видим, и цифры это показывают, - еще не до конца. Эти меры должны «развернуться» в полном объеме как раз во втором полугодии», - отметил заместитель министра.

По его словам, многие решения уже приняты, готовится также новые нормативные правовые акты, которые будут направлены на поддержку субъектов хозяйствования, ведется работа по оптимизации проверок. При этом в Минэкономики особо подчеркнули, что прогнозные параметры на 2022 год и программу социально-экономического развития на пятилетку пока пересматривать не планируется. Напомним, что ранее в СМИ появлялись предположения о том, что правительство может пересмотреть ряд прогнозов.

Согласно Указу №481 «О важнейших параметрах прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь на 2022 год», рост ВВП Беларуси был запланирован в размере 102,9% к уровню текущего года, реальных располагаемых денежных доходов населения - 102%, инвестиций в основной капитал - 103,3%. Экспорт товаров и услуг должен был вырасти на 6,3%, а инфляция - не более чем на 6%. Сегодня эти цифры выглядят, мягко говоря, не совсем актуальными. И немного странно, что в правительстве не поднимают вопрос их изменения - в текущей ситуации это выглядело бы вполне логично. Тем более, что военные действия в Украине уже заставили пересматривать свои прогнозы правительства практически всех развитых стран. Вероятно, в Беларуси просто хотят немного подождать, чтобы определиться с более точными оценками.

Эксперты Евразийского банка развития в очередном обзоре отметили, что ВВП страны в мае сократился примерно на 8,8% г/г (в апреле - на 6,5%). Санкционные ограничения и разрывы производственно-логистических цепочек привели к падению производства в белорусской обрабатывающей промышленности на 11,8%, сокращению оптовой торговли на 25,4% и снижению грузооборота транспорта на 33,6% г/г. Инвестиции в мае сократились на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го.

Как считают в ЕАБР, многие отрасли пока в полной мере не ощутили эффекта санкций. Кроме того, динамику белорусской экономики пока поддерживают сохраняющийся рост ИТ-сектора и наращивание складских запасов (по некоторым оценкам, запасы готовой продукции в промышленности с корректировкой на сезонность за пять месяцев с начала года выросли более чем на 20%). «В ближайшие месяцы экономическая активность может продолжить сокращаться вследствие ослабления потребительского и инвестиционного спроса, а также уменьшения экспортных поставок. Базовый прогноз по ВВП Беларуси - падение на 6,5% в 2022 г.», - говорится в обзоре банка.

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