Белорусские и российские металлурги решили скооперироваться

Из-за санкций и снижения цен на рынке у производителей двух стран возникли проблемы со сбытом.

В Жлобине состоялся белорусско-российский деловой форум «Производство и потребление черных и цветных металлов». Более 150 участников, среди которых были представители ведущих производителей и поставщиков металлоизделий, обсудили ситуацию на рынке и перспективы кооперации в условиях действия санкций. Об этом сообщает пресс-служба БМЗ.

А ситуация на рынке для металлургов сейчас и правда не самая приятная. Спрос на металлопродукцию не успел еще восстановиться после пандемии COVID, как белорусские и российские производители попали под санкции. По данным Российского союза поставщиков металлопродукции, РФ экспортировала примерно половину производимой стали (порядка 30 млн т в год). Теперь заводы ищут возможность переориентировать хотя бы часть этого экспорта на свободные от санкций рынки. Ситуация усугубляется снижением цен на металлопродукцию во всем мире и в странах ЕАЭС, в том числе.

Примерно такая же картина и на БМЗ, где до введения санкций (например, в 2020 г.) доля экспорта в общей отгрузке продукции составляла около 85%. Причем, примерно половина экспортных поставок приходилась на страны Евросоюза. Правда, пока предприятие держится - по итогам I квартала оно даже увеличило выручку на 13,6% до 1 125 млн руб., а экспорт - на 2,4% при средней рентабельности продаж - 13,3%. Но очевидно, что такой результат достигнут в основном благодаря двум первым месяцам года и, скорее всего, статистика за второй квартал уже не будет такой благополучной.

Сейчас и российских, и белорусских производителей интересует, по сути, одно и то же - новые рынки и объемы поставок. Но при всем этом было бы неплохо минимизировать конкуренцию, хотя бы между собой. Например, в Беларуси есть хорошие производства метизов, проволоки, некоторых марок стали, металлокорда и др., а в России производится много качественного листового металла. Можно предположить, что в ближайшее время металлурги двух стран будут стараться развивать свои компетенции и «не лезть на чужое поле». Кроме того, участники форума ожидают, что количество кооперационных проектов по выпуску на предприятиях РБ и РФ изделий, которые раньше ввозились из третьих стран, значительно увеличится.

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