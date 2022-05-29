Евросоюз все-таки профинансирует проекты малого бизнеса в Беларуси

Речь идет о поддержке деловых инициатив в 12 пилотных районах за пределами столицы и крупных городов.

Оказывается, некоторые программы финансирования бизнес-проектов в Беларуси за счет средств Европейского союза по-прежнему работают. Один из таких проектов называется «Поддержка экономического развития на местном уровне в Республике Беларусь» и реализуется ПРООН в партнерстве с Минэкономики Беларуси. Для финансирования в 12 пилотных районах страны уже отобраны 140 бизнес-инициатив, сообщает пресс-служба Минэкономики.

Как следует из названия, этот проект касается небольших населенных пунктов и направлен на развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства и социально-значимых бизнес-проектов. О масштабе финансовой поддержки говорит тот факт, что только в Жлобинском районе поддерживается 18 подобных бизнес-идей на более чем полмиллиона долларов. Эту информацию сообщила заместитель директора Департамента по предпринимательству Минэкономики Ирина Бабаченок во время рабочей поездки в этот район.

«Одной из задач Программы-2025 является повышение привлекательности для жизни, работы и бизнеса территорий за пределами столицы и областных центров. Для этого требуется создавать благоприятные условия и возможности для эффективной работы малого и среднего предпринимательства в регионах, применять дифференцированный подход к поддержке в зависимости от специализации и потенциала, а также использовать имеющуюся ресурсную базу района... Совместный с ПРООН проект во многом способствует выполнению этих задач», - отметила представитель Минэкономики.

Из наиболее успешных проектов малого бизнеса, работающих по программе ПРООН, можно выделить, например, «Мой город - Мой бизнес - Мое будущее» - создание структуры поддержки малого и среднего предпринимательства в Жлобинском районе. Интересная идея - Центр помощи начинающим пчеловодам «АпиМир: новые возможности для сельского бизнеса». Ее целью является содействие занятости сельских жителей в личных подсобных хозяйствах. Также на территории Жлобинского района будет создана служба социального такси AB WAY, которая будет помогать в передвижении маломобильным группам граждан. В сфере импортозамещения может быть перспективным проект по созданию кластера по производству огнеупоров, в рамках которого предполагается объединить возможности нескольких небольших компаний и т.д.

Как сообщается, в ближайшее время в рамках проекта будет произведена закупка необходимого оборудования для инициатив, вышедших на стадию практической реализации. Им также будет оказана поддержка по разработке бизнес-планов и рекомендаций, организованы образовательные мероприятия. Общая сумма финансовой поддержки малого бизнеса по проекту ПРООН оценивается в 6,205 млн долларов.

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