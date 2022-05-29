S&P понизило рейтинг Беларуси до «преддефолтного» уровня

Впрочем, в агентстве отмечают, что риски пока заключаются не в отсутствии валюты у Нацбанка и правительства, а в технических сложностях выплат кредиторам из-за санкций.

Рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Беларуси в иностранной валюте с уровня «CCC» до «СС» с негативным прогнозом. Краткосрочный рейтинг в иностранной валюте сохранен на уровне «С». Уровень «СС» в классификации агентства уже является «преддефолтным». Как говорится в официальном пресс-релизе, проблема в том, что «из-за международных санкций правительство страны сталкивается с техническими трудностями при выплате долга в иностранной валюте перед кредиторами».

Сообщается, что у S&P есть информация о том, что белорусское правительство уже пыталось осуществлять такие платежи, но зарубежные банки отказывались их обрабатывать из-за санкций. Ранее с аналогичными проблемами столкнулись российские власти, но им удалось погасить долги перед кредиторами в валюте и избежать технического дефолта. Напомним, что в отношении РФ S&P ввел рейтинг «СС» еще в марте.

Что касается рейтингов Беларуси в национальной валюте, то они подтверждены на уровне «CCC/C». Это означает, что госдолг в белорусских рублях не так уязвим, как валютный. В S&P считают, что «несмотря на серьезный макроэкономический стресс, вызванный международными санкциями в отношении Беларуси и ее ключевого торгового партнера России в связи с российско-украинским конфликтом», у Беларуси достаточно ликвидности как в национальной, так и в иностранной валюте для погашения своих обязательств в этом году. Единственное, что может помешать этому - технические трудности при осуществлении международных переводов. И в агентстве уверены, что так и случится. «Мы считаем, что дефолт Беларуси по внешнему долгу, номинированному в долларах США, практически неизбежен», - говорится в пресс-релизе.

Ранее Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента («РДЭ») Беларуси в иностранной валюте на уровне «CCC» и отметило, что хотя в Беларуси и принято решение, допускающее погашение суверенного и банковского внешнего долга в иностранной валюте (в том числе МФУ) в рублях, пока таких прецедентов не было.

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