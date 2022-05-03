Василий Матюшевский снова возглавил Банк БелВЭБ

25 апреля Наблюдательный совет банка освободил его от должности Председателя Правления, а уже 28-го вернул обратно.

Подобной ситуации, наверное, еще не случалось в белорусском банковском сообществе. Руководитель ОАО «Банк БелВЭБ» Василий Матюшевский, уволенный в соответствии с решением Наблюдательного совета банка от 25.04.2022, всего несколько дней оставался без работы. Уже 28 апреля решением того же Наблюдательного совета он был назначен Председателем Правления. При этом ни причины увольнения, ни точная формулировка возвращения топ-менеджера не назывались.

Напомним, что 26 апреля пресс-служба ОАО «Банк БелВЭБ» сообщила о том, что Василий Матюшевский покинул пост Председателя Правления, а исполнение его обязанностей возложено на первого заместителя - Тараса Надольного. К слову, эта информация до сих пор находится на сайте банка. Но уже 27 апреля в банк приехал Первый вице-премьер правительства Николай Снопков и провел встречу с руководством и ключевыми менеджерами по итогам совещания о состоянии дел в банковской сфере. При этом он сообщил о переназначении Василия Матюшевского на должность Председателя Правления и, как говорится на сайте банка, пожелал его коллективу «сплоченной работы и проактивной позиции в экономическом развитии нашей страны».

В конце марта Матюшевский и еще семеро топ-менеджеров банка были задержаны Департаментом финансовых расследований (ДФР) Комитета госконтроля. Официально причина задержания не называлась, и вскоре всех задержанных отпустили. По данным «Интерфакса», предположительно причиной стало подозрение в дроблении бизнеса с целью занижения налогооблагаемой базы. Банком было создано несколько дочерних компаний (в том числе в ПВТ), которым на аутсорсинг передали часть непрофильных видов деятельности.

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