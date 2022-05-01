У Бака БелВЭБ будет новый руководитель

Вчера стало известно, что Председатель Правления банка Василий Матюшевский освобожден от занимаемой должности.

Как говорится в сообщении пресс-службы ОАО «Банк БелВЭБ», в соответствии с решением Наблюдательного совета банка от 25.04.2022 Василий Матюшевский сложил полномочия руководителя по соглашению сторон. В настоящее время исполнение его обязанностей возложено на первого заместителя Председателя Правления ОАО «Банк БелВЭБ» Тараса Надольного.

Как известно, в конце марта Матюшевский и еще семеро топ-менеджеров банка были задержаны Департаментом финансовых расследований (ДФР) Комитета госконтроля. Официально причина задержания не называлась, и вскоре всех задержанных отпустили.

По данным «Интерфакса», который ссылается на собственные источники в банковских кругах, задержания могли быть связаны с реструктуризацией бизнеса банка, в результате чего значительная часть его непрофильной деятельности была передана на аутсорсинг в аффилированные компании. Причем, эта реструктуризация была поддержана основным акционером - группой «ВЭБ.РФ». В результате было создано несколько компаний, которые оказывают как финансовый, так и нефинансовый сервис, в том числе в ИТ-сфере.

Источник «Интерфакса» предполагал, что претензии ДФР могли быть связаны именно с этим, т.е. с подозрением в дроблении бизнеса, потому что у дочерних компаний банка совсем иная налогооблагаемая база. Если налог на прибыль в банках составляет 25%, то в нефинансовых организациях - 18%, а у компаний-резидентов ПВТ - 9%, - писало агентство.

26 апреля Александр Лукашенко провел совещание по состоянию дел в банковской сфере, где среди прочего прокомментировал и этот эпизод: «Оказалось, что недостатки свойственны всем нашим банкам. И мы делаем однозначный вывод, что плохо работаем с банковской системой. Мы не создали для них некую правовую колею, в которой они должны четко развиваться, следовать определенным нормам, правилам и законам, не выходя за эту колею. Тогда у нас и получается: то Матюшевский (экс-руководитель банка БелВЭБ. - прим.) неправильно поступил, то Каллаур (глава Национального банка. - прим.) не туда залез и так далее».

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