Наниматели в Беларуси резко сократили подбор персонала

За март количество вакансий на рынке труда сократилось почти на 25%, а количество тех, кто ищет работу, выросло практически на 11%.

Как сообщается в обзоре рынка труда, подготовленного исследовательским центром rabota.by по итогам 1 квартала 2022 г., в конце февраля - начале марта многие отечественные компании начали приостанавливать наем персонала и переориентировались на сохранение текущего штата до завершения периода неопределенности. А рынок труда превратился в рынок нанимателя.

В результате за март количество вакансий на рынке труда сократилось на 24,6%. За I квартал 2022 г. максимальное снижение количества вакансий (относительно IV квартала 2021 года) произошло в таких областях, как «Банки, инвестиции, лизинг» (-27,6%), «Туризм, гостиницы, рестораны» (-21,6%), «Производство» (-16,4%), «Информационные технологии» (-12,4%), «Рабочий персонал» (-8,5%).

Необходимо отметить, что в некоторых областях количество вакансий относительно IV квартала прошлого года все же увеличилось. Например, это касается группы «Начало карьеры, студенты» (+49,5%), «Транспорт и логистика» (+14,3%), «Продажи» (+12,8%), «Строительство и недвижимость» (+9,6%). А лидирующие позиции на рынке труда по общему количеству вакансий сейчас занимают такие профессиональные сферы: «Продажи» (32,2% от общего количества вакансий), «Информационные технологии» (16,1%), «Транспорт и логистика» (14,1%), «Начало карьеры, студенты» (13,1%) и «Рабочий персонал» (12,9%).

Что касается соискателей, то в начале года они не особенно активно искали работу, но в конце февраля - марте количество резюме начало резко возрастать. В целом по стране этот рост за март составил 10,7%. А самыми активными соискателями по итогам квартала стали следующие группы: «Начало карьеры, студенты» (+43,3% резюме), «Маркетинг, реклама, PR» (+32,5%), «Административный персонал» (+26,9%) и «Информационные технологии» (+5,8%). По количеству резюме на рынке по-прежнему лидируют студенты и молодые специалисты (27% от всех размещенных резюме в 1 квартале), далее идут «Продажи» (13,3%), «Административный персонал» (7,5%), «Информационные технологии» (6,5%) и «Транспорт, логистика» (6,1%).

Исследователи из rabota.by также отмечают значительный рост такого показателя, как конкуренция резюме. Например, по итогам 2021 года на одну вакансию приходилось примерно 6,7 резюме. Примерно так же было в январе и феврале (соответственно, 6,6 и 6,5 резюме на одну вакансию). Однако уменьшение количества вакансий и увеличение количества резюме в марте привели к росту конкуренции до 9,5 резюме на место. А первый квартал в целом завершился с конкуренций на рынке труда на уровне 7,5 резюме на одну вакансию.

Источник: thinktanks.by

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