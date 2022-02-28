Российская и белорусская валюты продолжают дешеветь

Военные действия в Украине вызвали очередной обвал на фондовом и валютном рынках. Инвесторы теряют миллиарды.

По данным РБК, на фоне боев в Донбассе падение российских индексов ускорилось до 40-45%. На 11.30 по Москве индекс Мосбиржи опустился на 40,7%, до 1830,68 пункта. В последний раз ниже отметки 2000 пунктов он торговался в июле 2017 года. Индекс РТС упал на 45,8%, до 664,69 пункта. Инвесторы несут огромные потери на снижении стоимости акций. Максимально подешевели бумаги EN+ (-54%), «Газпрома» (-47,6%), «Детского мира» (-47,4%), «Интер РАО» (-47%) и ЛУКОЙЛа (-46,5%). Обыкновенные акции Сбербанка подешевели на 45%, привилегированные - на 28%.

На зарубежных площадках российские «голубые фишки» на открытии торгов дешевели даже больше, чем на домашнем рынке. Так на торгах Лондонской биржи по состоянию на 11.40 расписки Сбербанка подешевели на 72,7% до 2,45 долл. за штуку, TCS Group («Тинькофф») - на 65,4% до 17,27 долл., а расписки ВТБ - на 31,7% до 0,68 долл. Бумаги Газпрома на тот момент подешевели в Лондоне на 33,6%, а акции «Новатэк» - на 48,3%.

Курс доллара в России сразу после открытия утренней сессии на Московской бирже подскочил на 6,55% по сравнению с закрытием предыдущего дня (с 81,1 до 84,07 руб.). Евро на открытии сессии поднялся выше 95,2 руб. (закрывался на 91,8 руб.). Позднее торги были остановлены, поскольку рубль упал до установленных Мосбиржей границ, и площадка сообщила о возобновлении торгов с 10:00. После чего падение российской валюты продолжилось на рынке форекс: там доллар достиг почти 90 руб., евро - 99,5 руб. По состоянию на 10:00 мск, после заявления ЦБ о начале валютных интервенций, падение несколько замедлилось: к полудню доллар на бирже стоил примерно 86,2 руб., евро - порядка 97 руб.

Позднее ЦБ также сообщил о том, что вводит запрет коротких продаж на российском финансовым рынке. «В связи со сложившейся ситуацией на финансовом рынке и в целях обеспечения защиты прав и законных интересов инвесторов на финансовых рынках, снижения рисков и ограничения чрезмерной волатильности Банк России предписал брокерам с 24 февраля 2022 года 11:00 мск и до отмены указанных предписаний приостановить короткие продажи на биржевом и внебиржевом рынках», - заявил российский регулятор. Короткие продажи - сделки, предполагающие заработок на снижении цен.

Ожидаемо следом за российской валютой опять «посыпался» белорусский рубль. На биржевых торгах сегодня к 12 часам курс доллара колебался возле 2,8 руб., евро - превышал 3,15, а российский рубль - около 3,22 бел. руб. за 100 российских. В некоторых белорусских банках курс продажи доллара сегодня приближался к 3 рублям…

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сегодня пообещала заморозить собственность России в ЕС и лишить российские банки доступа на европейские рынки капитала. Евросоюз также пообещал санкции против стратегических секторов экономики России и блокировку проекта «Северный поток-2». Так что ситуация в российских финансах, вероятно, будет оставаться напряженной, что не сулит ничего хорошего и белорусскому финансовому рынку.

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