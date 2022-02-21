За 2021 год Байнет потерял несколько тысяч доменов

Компания hoster.by обнародовала статистику белорусского сегмента сети Интернет и сравнила ее с показателями в других доменных зонах.

Роста в белорусской национальной доменной зоне не наблюдается уже второй год подряд. До 2020-го количество новых регистраций в ней несколько лет держалось на уровне 3-5%, а за последний год упало на 20%. В результате по итогам 2021 года зона откатилась со 150 000 до 148 896 активных имен. Замедление роста национального сегмента Сети началось в 2020 году, когда он составил всего 0,17%. А по итогам 2021 национальная доменная зона и вовсе потеряла несколько тысяч доменов. Практически каждый месяц в ней удалялось больше адресов .BY и .БЕЛ, чем регистрировалось новых, - отмечают в hoster.by.

Еще в 2020 году обнаружилось, что белорусы стали чаще делать выбор в пользу других доменных зон, а в 2021-м это стало гораздо более заметным. За прошлый год hoster.by зарегистрировал на 13% больше имен в международных доменных зонах, чем годом ранее. Причем, отечественные пользователи активно регистрировали как общие домены верхнего уровня (.COM, .NET, .INFO и др.), так и национальные (.RU, .PL, .LT). В результате, если в предыдущие годы процент доменов .BY и .БЕЛ составлял почти 80% от всех регистраций, то сейчас - около 72%.

«Количество регистраций новых доменных имен в зоне .BY в прошлом году было наименьшим с 2011 года. По сравнению с 2020 годом их количество сократилось на 20%, - констатировал генеральный директор hoster.by Сергей Повалишев. - Правда сокращение числа регистраций национальных доменов отмечается не только в Беларуси, схожая ситуация сейчас в России и Украине. А последние европейские отчеты показывают, что во всем регионе несколько спадает интерес к национальным зонам в пользу международных имен».

Действительно, например в России число доменов .РФ снижается четвертый год подряд, а в Украине за первое полугодие 2021 года кириллические адреса уменьшились на 29%. В Европе национальные доменные зоны последние годы показывали рост 3+ %. Но, согласно отчету Verisign за III квартал 2021 года ситуация изменилась, и количество зарегистрированных в мире доменных имен начало сокращаться. Причем, национальные зоны пострадали больше всего - они потеряли 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В Беларуси, по данным hoster.by, наблюдается свой тренд. А именно: популярность самых известных зон - .COM и .RU - второй год подряд снижается. Как считают специалисты, для .COM это, возможно, связано с малым количеством доступных для регистрации «красивых» адресов. Кроме того, появилось иного новых специализированных доменных зон, которые помогают подчеркнуть тематику веб-ресурсов и при этом пока еще достаточно свободны (.DEV, .APP, .ONLINE и т.д.). А все более популярными среди белорусов доменов становятся .PL и .TECH. В два раза увеличилось количество регистраций в домене .ONLINE. А доменная зона .COM.UA хотя и не попала в ТОП-10, количество новых регистраций в ней белорусами выросло за год почти в 4 раза.

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