В ЕАЭС введут механизмы льготного финансирования

Планируется снизить процентные ставки по кредитам для бизнеса, участвующего в кооперационных проектах, за счет ресурсов ЕАБР, Евразийского фонда стабилизации и развития и госбанков.

На совещании с участием заместителей министров финансов стран ЕАЭС и представителей ЕАБР, которое прошло в Евразийской экономической комиссии под председательством главы Коллегии ЕЭК Михаила Мясниковича, обсудили возможности льготного финансирования интеграционных проектов в реальном секторе экономики Евразийского экономического союза.

Министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артак Камалян сообщил, что промышленным блоком Комиссии совместно с государствами Союза, Евразийским банком развития, Евразийским фондом стабилизации и развития и Международным финансовым центром «Астана», а также другими институтами стран ЕАЭС разработаны механизмы финансирования промышленной кооперации, которые оформлены в виде отдельного доклада.

«В этом документе предлагается рассмотреть перспективы развития в Союзе новых механизмов поддержки льготного финансирования интеграции. Прежде всего, речь идет о возможности снижения процентной ставки по кредитам для бизнеса, участвующего в кооперационных проектах в ЕАЭС, использовании в этом процессе возможностей смешанного финансирования, проработке механизмов более активного вовлечения финансовых ресурсов Евразийского банка развития и Евразийского фонда стабилизации и развития», - заявил министр.

По словам Михаила Мясниковича, в 2021 году промышленное производство в целом по ЕАЭС увеличилось на 5,1%. Наибольший рост зафиксирован в Беларуси - на 6,7% и Российской Федерации - на 5,2%. Кооперационные поставки в рамках Союза в 2021 году увеличились на 33,9%. Но в то же время в Союзе остается нерешенной проблема недостаточной инвестиционной и инновационной активности.

«Инвестиции в основной капитал в ЕАЭС существенно ниже среднемировых значений, - подчеркнул руководитель Коллегии ЕЭК, - и составляют от 17% ВВП в Армении до 25% в Казахстане. Нам надо увеличивать объем инвестиций в полтора-два раза, а в промышленности - еще больше, повышать доступность финансовых ресурсов для предприятий и создавать мотивационные механизмы развития».

Как сообщается, механизмы льготного финансирования в рамках ЕАЭС будут рассмотрены уже в первом полугодии этого года. По мнению чиновников ЕЭК, это позволит предприятиям стран Союза активнее вкладывать средства в инвестиционную деятельность, а банкам и фондам - финансировать программы развития, которые помогут вывести производителей Содружества на более высокий технологический уровень.

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