Итоги уходящей недели на Director.by

Самые интересные публикации на нашем сайте, которые вы могли пропустить: проблемы на рынке агроэкотуризма, ситуация в лизинговом и автобизнесе, прогноз МВФ для Беларуси и многое другое.

Из-за изменения Указа №365 в Беларуси могут закрыться 17% агроусадеб

В БОО «Отдых в деревне» считают, что поставленная авторами поправок цель - ограничить предпринимательскую деятельность по сдаче домов в аренду и проведению банкетов под видом устройства агроэкоусадеб - не будет достигнута. А вот легальный агроэкотуризм в стране понесет большие потери.

Что предусматривает новый Закон «О лизинговой деятельности»?

Речь идет о значительном расширении полномочий Национального банка как регулятора лизинговой деятельности. Он получит возможность устанавливать минимальный размер уставного фонда и собственного капитала лизинговых организаций, а также требования к лизинговым компаниям.

На белорусском авторынке странная ситуация: несмотря на дефицит новых автомобилей, продажи падают

По оценке БАА, в текущем году продажи сохранятся на уровне 2017-2018 годов и упадут к 2020 году на 10-15%. Для «разогрева» рынку явно не хватает доступной ликвидности. Как говорят эксперты, ситуация не изменится, пока банки не вернутся на рынок автокредитования.

МВФ опубликовал новый доклад о состоянии белорусской экономики. Что в нем?

Как считают эксперты фонда, основные риски в 2022 году - уязвимость госдолга, 93% которого номинировано в иностранной валюте, для колебаний обменного курса, а также растущие расходы на поддержку государственных предприятий и госбанков. МВФ также оценил потенциал роста белорусского ВВП.

Как пандемия и кризис изменили рынок бизнес-образования

«Основной спрос сейчас - не на фундаментальные знания, а на микро-компетенции, т.е. на обучение «здесь и сейчас» под конкретную задачу», - большое интервью с членом совета директоров Международной Академии Человеческого Капитала IHCA, бизнес-тренером Сергей ПРИХОДЬКО.