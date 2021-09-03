В июле наниматели снова уволили больше людей, чем приняли

На этот раз «отрицательное сальдо» между приемом на работу и увольнениями в Беларуси составило 1732 человека.

Такая тенденция наблюдается не первый месяц. Например, в июне, по данным Белстата, эта цифра превышала 6 тысяч человек. Для сравнения: за весь первый квартал на крупных и средних предприятиях Беларуси было уволено 143,5 тыс. человек. Это на 11,8 тыс. больше, чем принято.

Как ни грустно, но самая плачевная ситуация в системах здравоохранения и образования. В июле соотношение принятых и уволенных медработников составило 70,9%, а в учреждениях образования - 72,9%. То есть, и там и там, имел место очень значительный отток кадров - «минус» более чем по 2 тыс. человек всего за один месяц!

В финансовой деятельности и страховании соотношение принятых и уволенных за июль - менее 70%, в научной и технической деятельности - около 83%, в сфере услуг - 92%, в недвижимости - 90,7%.

Наиболее благоприятная ситуация - в сельском и лесном хозяйстве, где эта цифра составила 141,3%. Здесь в июле приняли почти на 4 тыс. человек больше, чем уволили. Вероятно, дело в уборочной кампании и в росте доходов лесной отрасли. Неплохо чувствует себя промышленность, где приняли больше, чем рассчитали, на 528 человек, а также гостинично-ресторанный бизнес. В этой сфере соотношение принятых и уволенных - более 110%.

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