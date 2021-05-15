ПОЛЕСЬЕ ХОТЯТ НОМИНИРОВАТЬ НА СТАТУС ОБЪЕКТА ВСЕМИРНОГО ПРИРОДНОГО НАСЛЕДИЯ ЮНЕСКО

Поможет ли это развитию туризма в регионе, который сохранился в состоянии, близком к естественному?

“Есть планы придать Полесью статусы объекта Всемирного природного наследия ЮНЕСКО и биосферного резервата ЮНЕСКО”, — сообщил координатор программ Франкфуртского зоологического общества в Беларуси, специалист АПБ по природоохранным вопросам Виктор Фенчук на недавнем круглом столе в Минске.

Идею поддержали в Минприроды. Сейчас АПБ в рамках проекта "Полесье — дикая природа без границ" работает над предварительной заявкой, которая должна быть передана в ЮНЕСКО до 1 февраля 2022 года. Далее начнется подготовка основной заявки.

Ожидается, что на Полесье объект ЮНЕСКО будет иметь трансграничный статус, расположившись одновременно на белорусской и украинской территории, тогда как ядром выступит национальный биосферный резерват “Припятское Полесье”, образованный в 2016 году в границах трех белорусских ООПТ на стыке Гомельской и Брестской областей.

Спикер напомнил, что статус объекта Всемирного природного наследия могут получить только территории, обладающие особой экологической значимостью. Пока в Беларуси подобным статусом обладает лишь Беловежская пуща.

Ценность Полесья в том, что это один из крупнейших регионов Европы (186 тыс. кв. км), сохранившихся в состоянии, близком к естественному. Здесь уникальные природные ландшафты, много редких видов животных и растений. В том числе в Припятском Полесье расположены крупнейшие водно-болотные комплексы.

Что о регионе знают туристы?

На международном уровне почти ничего, несмотря на глобальную значимость. Не так уж хорошо о возможностях Полесья осведомлены и местные туристы. Здесь пока отсутствует четкая туристическая сеть, почти не ведется трансграничное сотрудничество, отмечается в исследовании “Европейская “Амазония”. Стратегия развития природного туризма”, подготовленном в 2020 году коалицией из шести экологических организаций Беларуси, Польши, Украины и Германии.

Единственным местом, узнаваемым на глобальном рынке туризма, является чернобыльская зона, которая впечатляет, с одной стороны, масштабом техногенной катастрофы, а с другой – быстро восстановившейся после ухода человека дикой природой. Впрочем, узнаваемость чернобыльского бренда пока в большей степени заслуга украинской стороны, которая активно развивает на своей территории «ядерный» туризм. Белорусы начали пускать экскурсионные группы в свою часть чернобыльской зоны только с весны 2019 года.

А что ЮНЕСКО?

“Как показывают исследования, само по себе номинирование объекта не стимулирует посещение территорий в отличие от звезд Мишлен”, — отмечает Виктор Фенчук. Не более 1% туристов посещают объект только за то, что он признан ЮНЕСКО.

При этом эксперт уточнил, что статус объекта Всемирного наследия все равно гарантирует развитие туризма через непрямые механизмы, поскольку власти и доноры инвестируют в туристическую инфраструктуру, повышенное внимания уделяется природоохранным мероприятиям, активизируется трансграничное сотрудничество.

В конечном же счете результат будет зависеть от умения сформировать, разрекламировать и продать туристический продукт. По мнению экспертов, наибольшим потенциалом на Полесье обладают путешествия по особо охраняемым природным территориям (ООПТ), сплавы по рекам, особенно в половодье, агроэкотуризм. Кроме того, Полесье вполне способно стать меккой для любителей бердвотчинга – наблюдения за птицами.

Наравне с IT-сектором

“Мало кто знает, но вклад туризма в экономику Беларуси (2,5% ВВП или около 1,5 млрд USD добавленной стоимости в год) сопоставим со вкладом ИТ-сектора. Однако если об ИТ говорят все, кому не лень, то туризм почему-то оказался в тени”, — отмечает Алесь Герасименко, заместитель директора Бизнес союза предпринимателей и нанимателей имени профессора М. С. Кунявского.

У туризма огромные перспективы роста. В частности, на это указывает динамика отрасли в странах-соседях по ЕС. Экстраполяция их показателей на нашу республику позволяет заключить, что в сельскую местность Беларуси можно привлекать не менее 6 млн туристов в год. Это примерно в 5 раз больше потока гостей, принятых агроусадьбами и ООПТ в доковидном 2019 году.

Туризм уже стал точкой роста белорусской экономики (в 2014-2018 годах его динамика существенно опережала динамику ВВП), а в предстоящие годы при правильной политике туристический рынок страны может вырасти еще в несколько раз. Тому благоволят и прогнозы Всемирной туристской организации, согласно которым в текущем десятилетии произойдет смена потребительских предпочтений – более половины всех визитов туристов придется на страны с развивающейся экономикой, сохранившие натуральные природные ландшафты. Беларусь в их числе.

По мнению представителя бизнес-союза, развитие туризма может быть относительно дешевым способом улучшить социально-экономическую ситуацию в белорусских регионах, в том числе на Полесье, где высоки риски бедности, а также немало отстающих в развитии районов. Как показало исследование, проведенное в прошлом году по заказу ОО «Багна», для создания условной единицы добавленной стоимости в туризме требуется в несколько раз меньше инвестиций, чем в промышленности, строительстве или на транспорте. Значительно дешевле в этом секторе обходится и создание одного рабочего места. В агроэкотуризме это лишь 10 тыс. BYN на одного занятого.

Международная кампания

В прошлом году экологические организации Европы при поддержке экспертов стартовали с компанией “Save Polesia” (рус. — “Сохраним Полесье”). Цель – обратить внимание общественности на потенциал региона и необходимость его сохранения. Всем неравнодушным предложено подписать петицию.

Организаторы кампании видят в туризме один из форматов устойчивого развития региона, а также альтернативу некоторым инфраструктурным проектам, сопряженным с высокими рисками для экологии. Например, тревогу вызывают планы строительства по рекам Полесья водного пути Е40. По экспертным оценкам, для обустройства только белорусского участка этой транспортной артерии по IV классу судоходства потребуется не менее 1 млрд EUR. Если эти инвестиции перенаправить на развитие туризма в регионе, то теоретически можно создать до 300 тыс. новых рабочих мест. Использование альтернативного сценария принесет Полесью несомненно больше социально-экономических выгод, убеждены эксперты.