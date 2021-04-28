Таможня разъяснила порядок ввоза автомобилей «Шкода»

Похоже, что под действие запрета, установленного 240-м постановлением, попадет и техника из стран ЕАЭС.

27 апреля на сайте Государственного таможенного комитета появилось разъяснение об исполнении таможенными органами Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 23 апреля 2021 г. №240 «О применении специальных мер». Как известно, этим документом установлен перечень товаров, запрещенных к ввозу и реализации на территории Республики Беларусь с 5 мая 2021 г.

В числе запрещенных к ввозу оказалась косметика группы компаний BEIERSDORF - NIVEA, FLORENA и др., нефтехимия от LIQUI MOLY и легковые автомобили SKODA AUTO. Эту продукцию разрешено ввозить только гражданам для личного пользования. Либо - если речь идет о транспортных средствах, зарегистрированных в государствах-членах ЕАЭС, либо временно ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС.

В разъяснении ГТК говорится, что с 5 мая таможенные органы не будут осуществлять:

1) таможенное оформление и выпуск в свободное обращение (либо выпуск для внутреннего потребления) запрещенных транспортных средств при их ввозе в Республику Беларусь через таможенную границу ЕАЭС;

2) регистрацию уплаты утилизационного сбора в отношении запрещенных автомобилей, в том числе ввозимых в республику из государств-членов ЕАЭС.

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