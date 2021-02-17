У директоров госпредприятий нет мотивации для эффективной работы

Павел ДАНЕЙКО, директор Института Приватизации и Менеджмента (ИПМ) и основатель исследовательского центра BEROC, считает, что личный доход руководителя в Беларуси почти не зависит от результатов его труда.

- …Мотивации у директора нет. Мы в ИПМ привозили директора «REFA». «REFA» - германская ассоциация, созданная в 1929 году для подготовки менеджеров, чтобы они могли решать задачи с минимальными затратами. Для нас это большая проблема. Советское производство, наследниками которого мы являемся, было всегда ориентировано на качество. Оборонная промышленность являлась основным заказчиком, и качество там обеспечивалось железно: пушка не может не стрелять. Но никто никогда не считал, сколько стоит пушка, ведь главное - чтобы она стреляла. И мы по-прежнему живем в тени этой концепции. У нас нет культуры оптимизации затрат на производстве. Но даже если в схлопывающихся отраслях оптимизировать затраты, ты в рыночной ситуации можешь выйти на достаточно неплохой итог…

- Так что «REFA»?

- Он рассказал, что на BMW есть такое условие: если ты внес рационализаторское предложение, и оно принесло сколько-то прибыли, то 50 % от этой прибыли идет тому, кто его внес. И один рабочий предложил изменения, которые принесли пять миллионов евро прибыли. И он получил свои два с половиной миллиона. Вот у меня вопрос: если наш директор создаст такой результат, что размер прибыли достигнет десять миллионов, что он получит?

- Его назначат заместителем министра и дадут премию в 500 долларов.

- Получит премию - и получит план на следующий год добавить в таком же темпе. Потому что наше стратегическое планирование идет не от оценки будущего и возможностей, а от того, как это было вчера. Я говорю только об одном элементе мотивации. И если не поменять мотивацию, то как бы ты не менял управление, трудно ожидать, что динамика госсектора изменится.

У нас еще много идеологем: государственные компании плохие, а частные - хорошие; приватизация - хорошо, и так далее. На самом деле, приватизация - такой же инструмент, как и национализация. На западе во время кризиса это не называется национализацией, но контрольные пакеты в некоторых компаниях получает государство. Вопрос приватизации у нас возник в рамках идеологемы противостояния двух систем: хорошей и плохой. В хорошей все должно быть частным, поэтому нужна приватизация.

А почему? Потому что это хорошо. Но приватизация - только инструмент в отраслевой политике. Мы должны понимать: конкретная отрасль развивается на базе национального капитала? Если можем развить, то развиваем на базе национального капитала. Но есть некоторые отрасли, где внутреннего рынка мало, где у нас не вся цепочка производства конкретного продукта. Тогда проще привлечь капитал извне. Найти иностранного инвестора, который включит это производство в свою цепочку, и оно начинает нормально функционировать. Но тогда нужна четкая отраслевая политика, с реальной оценкой перспектив развития отрасли и значимости ее вклада в долгосрочное развитие экономики. У нас пока такого мышления нет.

Источник: sn-plus.com

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