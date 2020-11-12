Прогноз по инфляции ухудшился

Нацбанк ухудшил прогноз по инфляции в 2020 году до 6%. По мнению главы ННБ, в дальнейшем ожидается замедление инфляционных процессов.

"К концу 2021 года инфляция приблизится к целевому уровню 5%. Этому будет способствовать преобладание продолжительных дезинфляционных факторов", - сказал председатель правления НББ Павел Каллаур в ходе онлайн-брифинга после заседания правления, на котором было решено сохранить ставку рефинансирования на уровне 7,75% годовых.

По его словам, дезинфляционное влияние внешних факторов будет обусловлено медленным восстановлением мировой экономики на фоне пандемии коронавируса.

Он считает, что "слабый спрос ограничит инфляцию в зарубежных странах", и в качестве реакции "предполагается проведение мягкой денежно-кредитной политики Европейским центральным банком, Федеральной резервной системой США и Банком России". "При этом ожидается, что инфляция за рубежом останется ниже целевых параметров до конца 2021 года", - отметил глава НББ.

Каллаур отметил, что ослабление белорусского рубля произошло в результате повышенного спроса на иностранную валюту на внутреннем валютном рынке. "Этому способствовали возросшие негативные ожидания относительно перспектив дальнейшего развития экономики. Одновременно наблюдался отток рублевых и валютных сбережений из банков", - сказал он.

"В настоящее время ситуация на финансовом рынке стабилизируется. В сентябре и октябре замедлился отток средств из банковской системы. Сформировалось чистое предложение иностранной валюты. Это способствовало относительно устойчивой динамике обменного курса. Анализ текущей ситуации свидетельствует о том, что факторы, лежащие в основе ускорения инфляции, носят временный характер. Их влияние будет ослабевать", - полагает глава НББ.

Источник: Интерфакс-Запад