Сможет ли Беларусь выполнить обязательства по госдолгу?

По мнению экспертов из S&P Global Ratings, Беларусь продолжит вовремя и в полном объеме обслуживать обязательства по госдолгу, в том числе по евробондам.

"У правительства имеется подушка безопасности в виде депозитов в иностранной валюте в Национальном банке, также в ближайшие месяцы поступят кредиты от России и ЕФСР (финкредит на $500 млн поступил 16 октября - ИФ). Вместе с тем, на горизонте 12-18 месяцев риски более высокие, что и отражено в нашем негативном прогнозе по рейтингам", - сказал директор группы "Суверенные рейтинги" S&P Global Ratings Максим Рыбников в интервью белорусскому порталу TUT.BY.

По его словам, многое зависит от развития политической ситуации в Беларуси, готовности России продолжать предоставлять поддержку, а также динамики мировой экономики, что, в свою очередь, будет влиять на платежный баланс и доступ страны к международным рынкам капитала. "Говоря о досрочном погашении евробондов, инвесторы могут потребовать его только в случае возникновения конкретных событий, описанных в условиях выпуска. К ним, например, относится неисполнение Беларусью в срок долговых обязательств (необязательно евробондов) в объеме, превышающем установленный минимум. Мы не ожидаем такого развития событий", - отметил Рыбников, комментируя высокую волатильность котировок белорусских евробондов в "протестном" августе.

Агентство прогнозирует дефицит бюджета Беларуси на уровне 3,5 млрд белорусских рублей (около $1,37 млрд по текущему курсу - ИФ), или 2,5% прогнозного ВВП на 2020 год. Отмечая относительно невысокий уровень госдолга Беларуси, Рыбников подчеркнул его "неблагоприятную структуру", так долг практически полностью номинирован в инвалюте. "Поэтому общий уровень долговой нагрузки заметно растет при ослаблении обменного курса белорусского рубля. К этому можно добавить довольно "тяжелый" график погашения: Беларуси предстоит выплачивать в среднем $3 млрд валютного госдолга ежегодно на протяжении последующих трех лет. Для сравнения, на 1 октября международные резервы Национального банка Беларуси составляли $7,3 млрд", - добавил он.

Эксперт S&P также считает маловероятной заморозку валютных вкладов населения в условиях снижения золотовалютных резервов Беларуси и оттока валютных вкладов населения из банков. Комментируя предположения ряда телеграм-каналов о том, что государство может пойти на заморозку депозитов в случае оттока вкладов, эксперт отметил: "Думаю, что это совсем крайняя мера. В определенных случаях она, конечно, может помочь сохранить резервы Нацбанка, но приведет к множеству других проблем, включая кризис доверия к валюте, а также негативным последствиям для экономического роста. В случае продолжающегося большого оттока, предполагаю, что правительство будет, прежде всего, рассматривать возможность дополнительного займа от России или, например, Китая, чтобы удовлетворить этот повышенный спрос".

Источник: Белорусы и рынок