Эксперт о нюансах экономических прогнозов на 2021 год

Экономический прогноз от Министерства экономики Беларуси «утопичен и наивен», считает глава центра политэкономических исследований российского Института нового общества Василий Колташов.

Накануне глава министерства Александр Червяков заявил о пяти ключевых задачах, поставленных перед белорусской экономикой. Первая ― реализация мер, направленных на рост зарплат, включая увязку с производительностью труда. Что касается активизации инвестиционного цикла, необходимо обеспечить увеличение спроса на внутреннем рынке, поскольку инвесторы не заинтересованы в приходе на падающий рынок. Помимо этого, нужно обеспечить инвесторам гарантии и снижение рисков. Остальными задачами названы увеличение экспорта, повышение финансовой устойчивости госпредприятий и развитие регионов.

Не слишком ли оптимистично выглядят эти задачи на фоне мировых экономических процессов?

Белорусские власти пытаются уклониться от политических реформ в условиях довольно сильного социально-политического кризиса, поэтому прогноз о предстоящем росте экономики, росте заработной платы и в целом о позитивной экономической ситуации на 2021 объяснить нельзя, считает Василий Колташов.

"Здесь белорусские власти попадают в своеобразную ловушку, потому что общество запрашивает сейчас некоторые иные изменения", ― говорит эксперт.

По мнению Колташова, экономический прогноз, озвученный белорусскими властями "не основан на международной экономической ситуации, не базируется на какой-то глобальной перспективе роста, а самое главное ― на задействовании ресурсов белорусской экономики".

"Белорусская экономика находится в состоянии сильного давления, которое оказывают Литва, Польша, Украина и еврократия в целом. Получается такая обстановка, когда прогнозировать-то рост можно, а вот получить его очень сложно, и получение роста будет зависеть от более серьезного вхождения Беларуси в евразийскую систему отношений, более тесного сближения с Россией в рамках Союзного государства", ― полагает Колташов.

Многие действия по улучшению экономической ситуации в 2021 году еще не сделаны, поэтому здесь "и утопичность, и наивность , и в то же время непонимание того, насколько главный адресат таких прогнозов ― белорусское общество ― вообще готово такие прогнозы воспринимать", резюмирует собеседник.

Напомним, 1 октября на заседании Совета министров страны белорусский премьер Роман Головченко озвучил планируемый в 2021 году рост ВВП Беларуси на 1,8%, назвав его "максимально реалистичным".

Источник: Sputnik