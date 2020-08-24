98 экономистов из 17 стран мира подписали обращение к властям Беларуси

Обращение инициировано Центром социально-экономических исследований CASE Belarus.

В своем обращении экономисты предупреждают о фатальных последствиях для экономики, если переговоры не начнутся и власти не восстановят уважение к правам человека и экономическим правам белорусов.

«Катастрофические экономические последствия для граждан Беларуси неизбежны в случае военного насилия и дальнейшего нарушения прав человека и экономических прав.

Экономическая история вселяет в нас полную уверенность в том, что национальное процветание зависит от прозрачности и подотчетности властей, а также от их уважения к правам человека и экономическим правам. Без четких обязательств по восстановлению прав человека и демократических прав, без гарантий отказа от насильственного противодействия общественно-политическим протестам подписанты этого письма единодушно предсказывают разрушительный экономический упадок белорусского государства», - говорится в обращении.

Среди подписантов проф. Лешек Бальцерович, проф. Станислав Гомулко, проф. Роэль Битсма, проф. Кристофер Хартвелл, проф. Герг Фишер и другие представители известных университетов и исследовательских центров из Польши, Чехии, Австрии, Германии, Италии, Испании, Великобритании, США, Австралии и других стран.

Источник: Ежедневник