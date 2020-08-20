Забастовки и риски для белорусской экономики

Экономический аналитик Алексей Авдонин о внешних и внутренних экономических рисках, связанных с протестами и забастовками на белорусских предприятиях.

Производственная составляющая тесно связано с финансовыми инструментами. И в первую очередь, с облигациями на внешних рынках. Нестабильность ситуации в Беларуси привела к тому, что держатели белорусских облигаций стали их "сбрасывать". Это могло создать дополнительную нагрузку на обслуживание внешнего государственного долга, однако стабилизация внутри страны уже поспособствовала успокоению на рынке ценных бумаг, сообщил аналитик Алексей Авдонин.

"Что касается внутренней экономической ситуации, то следует помнить: остановка любого производства, даже на несколько часов, приводит к значительным убыткам этих предприятий. Стачки и протесты подрывают экономический базис государства, а это значит, что социально-экономические гарантии в виде выплаты зарплат и пенсий не могут быть выполнены", — отметил эксперт.

Источник: Sputnik