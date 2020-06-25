Без надежд на улучшения

BEROC и SATIO провели социологическое исследование того, как влияет коронакризис на белорусское население.

По данным опроса, стабилизировалось падение доходов: 49,7% населения пожаловались на снижение своих доходов в июне (по сравнению с 45% в марте, 52% в апреле и 48,5% в мае). При этом 55% населения заявили о падении доходов по сравнению со временем до коронавируса.

Основные причины падения доходов прежние: сокращение заказов (34% среди тех, у кого упал доход, распространенная причина в Минске, среди работающих в сфере услуг), отмена премий (26%), сокращение зарплат (25%).

Компании продолжают сокращать для своих сотрудников рабочее время и отправляют в отпуска за свой счет. С сокращением рабочих часов в июне столкнулись 20% опрошенных (25% в мае) и 19% с отпусками за свой счет (против 20% в мае).

Без оптимизма

Опрос показал, что белорусы не ожидают экономических улучшений в ближайшем будущем. Между тем, незначительные улучшения все-таки есть.

Особенно это заметно с ожиданиями по поводу развития эпидемии: в мае ухудшения ситуации ожидали 66% опрошенных, а в июне их уже меньше – 52%.

В июне ожидают роста безработицы 74% респондентов, в мае таких людей было 78%. Отмечается, что по сравнению с маем стали реже отмечать рост безработицы белорусы в возрасте 45-54 лет, а также те, кто работает на частных предприятиях. Как и в мае, белорусы уверены, что им придется больше экономить: в мае так считало 78% респондентов, в июне – 76%.

Обстановка на рынке труда

Динамика на рынке труда остается негативной, но темпы ухудшения снижаются.

С потерей работы за последние две недели столкнулись 4,5% респондентов, нашли работу – только 1,1%. 18,7% белорусов знакомы с теми, кто потерял работу. В мае таких было 24,5%.

Источник: Ежедневник