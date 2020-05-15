А стоит ли ждать помощи от государства?

Наибольшие потери в кризис понесут те, кто занят в секторе услуг, индивидуальные предприниматели и люди, занятые на малых предприятиях, отметил экономист Исследовательского центра ИПМ Глеб Шиманович.

Во время онлайн-дискуссии «Новая сацыяльная няроўнасць? Каму каранавірус пагражае найбольш і якая дапамога патрэбна» эксперт заметил, что частный сектор пострадал сильнее, чем государственный, и это несмотря на то, что первый более мобилен, гибок, он быстро реагирует на изменения в экономике.

«Что касаемо потери работы, из опроса BEROC мы видим, что разница между теми, кто потерял и нашел работу, это около 5% населения. Это те, кто реально столкнулся с риском абсолютной бедности. Пока это не такой уж большой показатель, но это только начало кризиса», – обратил внимание Глеб Шиманович.

Экономист отметил необходимость поддержки частного сектора государством.

«Но у государства нет механизмов социальной поддержки для такого кризиса. В основном имеющиеся в его наличии инструменты – это пособия для детей и пенсионеров, которые привязаны к заработной плате. То есть, если идет падение в экономике, следом идет падение зарплат, а затем и снижение данных пособий», – отметил он.

Какой должна быть система идеальной поддержки?

Cтарший научный сотрудник BEROC Лев Львовский обращает внимание на то, что хотя Беларусь и позиционирует себя как страна социальная, при этом ключевых механизмов поддержки населения у нее нет.

«И тут суть не столько в социальной защите, а в эффективности экономики в целом, – сказал он. – Так пособие по безработице – один из важных элементов того, чтобы рынок труда функционировал эффективно».

Каким должно быть пособие по безработице?

«Если же говорить о некризисных временах, то еще одна функция пособия в том, чтобы увеличивать эффективность рынка труда», – добавил эксперт.

Суть в том, что таланты должны быть оптимально распределены по предприятиям на рынке труда. «Ну а если пособия по безработице нет, это значит, что человек, потеряв работу, будет хвататься за первую попавшуюся возможность, поскольку у него просто не будет времени искать лучшую для себя позицию», – отметил Лев Львовский.

То есть пособие, которое дается сроком на 3-4 месяца и которое позволяет поддерживать достойный уровень жизни, как раз и дает возможность людям найти свою оптимальную позицию, подчеркнул экономист.

Что не так с белорусским пособием?

Эксперт отметил, что он приветствует то, что в стране хотят пересмотреть размер пособия по безработице для некоторых категорий населения, как стало известно на днях.

«Но в данном кризисе оно не сыграет уже роли автоматического стабилизатора, потому что кризис уже есть сейчас. Если же говорить об этой мере как потенциальной, то пока непонятно, когда это будет и будет ли вообще», – заметил Лев Львовский.

Источник: Thinktanks