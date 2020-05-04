Что ждет белорусскую финансовую систему?

Об уязвимых точках в белорусской экономике рассказал научный сотрудник исследовательского центра BEROC Дмитрий Крук.

Эксперт отметил влияние внешних предпосылок и действий правительства на возможные сценарии в развитии финансовой системы.

Болевые точки экономики

«Первая хроническая болезнь последних пяти лет – качество заемщиков в нашей экономике», – отметил Дмитрий Крук на онлайн-дискуссии «Что ждет белорусскую финансовую систему?»

В статистике чаще всего смотрят на заемщиков через банковскую статистику, и там можно увидеть только чуть больше половины всего долга. Крук обратил внимание, что около 40% прямого долга предприятий – это долг перед бюджетом (как известно, государство выкупило долги госпредприятий в 2015-2016 годах).

«Если мы затрагиваем только долги перед банками, то количество необслуживаемых кредитов не так велико – около 5%. Хотя этот объем будет увеличиваться, надо отметить, что все, что признается в качестве необслуживаемых кредитов, не отражает адекватную ситуацию по ряду причин», – заметил экономист.

К примеру, по используемой Нацбанком методике оценки кредитоспособности заемщика, только 20% кредитов относятся к первоклассным. «То есть, качество заемщиков было далеко не самым хорошим до кризиса и последние пять лет вызывало опасения», – подчеркнул Дмитрий Крук.

Следующей особенностью кредитного портфеля экономист назвал его чувствительность к макроэкономической конъюнктуре. «То, что активы при ухудшении макроэкономической ситуации будут мигрировать в более низкие по качеству категории – это очень важная особенность, и вопрос в том, какая это будет часть активов, какой масштаб», – рассказал он.

Вопрос ликвидности



Затронув вопрос ликвидности, экономист отметил, что с ней все неплохо, но это во многом следствие консервативного подхода банков к кредитованию в течение последних нескольких лет.

По словам эксперта, ему нередко приходилось слышать, что банки перекрывают механизмы и возможности кредитования. У этого есть объяснение: банки страхуются на случай возможных перебоев с ликвидностью в будущем. А это может происходить по трем причинам: отток депозитов из банковской системы, переформатирование депозитов под изменение депозитов в иностранную валюту и перебои с погашением кредитов.

Проблема: госдолг

«Госдолг переплетен с корпоративным долгом: операциями 2015-2017 годов государство перекредитовало часть предприятий, по сути, приняв на себя их долг. И еще накоплена значительная часть чистого внешнего долга», – рассказал Дмитрий Крук.

По мнению эксперта, проблема в том, что 97% долга номинировано в иностранной валюте. Если в финансовой системе наступают перебои с ликвидностью именно с иностранной валютой, то возникают вопросы со способностью погашать госдолг.

В заключение экономист подчеркнул, что финансовая система является заложником степени падения экономики, и зависит от проседания выручки предприятий и продолжительности этого процесса.

Источник: Ежедневник