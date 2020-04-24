Что думает бизнес о субсидинарной ответственности по долгам в ФСЗН?

Бизнес-союзы ознакомились с проектом закона «О взносах в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики Беларусь» и высказали свои опасения относительно данного документа.

Ст. 13 данного проекта закона предполагает, что учредители (участники) и руководители юридических лиц будут нести субсидиарную ответственность в пределах неуплаченных сумм обязательных страховых взносов на профессиональное пенсионное страхование.

По мнению БСПН им. Кунявского, экстраполировать на страховую систему практику взыскания налоговых требований в процедурах банкротства некорректно.

«Совершенно непонятно, как данная норма ответственности будет работать в акционерных обществах или как будет применяться к наемному руководителю, на доходы которого также не перечислены страховые взносы. Кроме того, данная норма будет отрицательно влиять на инвестиционный климат страны», – полагает сопредседатель и директор БСПН им. Кунявского Жанна Тарасевич.

Озабоченность по поводу данной инициативы разделяют и другие бизнес-союзы Беларуси. «Чем отчисления в ФСЗН как социальный налог принципиально отличаются от налога на прибыль, налога на недвижимость и других налогов, чтобы к отчислениям в фонд начать применять обязательную субсидиарную ответственность учредителей?», – задается вопросом глава Республиканского союза промышленников и предпринимателей Александр Швец.

У делового сообщества есть и другие вопросы к данному проекту закона. Основываясь на заключении Комитета государственного контроля, Минтруда предлагает отменить такой страховой случай, как «потеря работы», и такую выплату, как «пособие по безработице». По мнению бизнес-союза, важно, чтобы граждане получали выплату в рамках данного страхового случая, а вот из какого источника – это уже второстепенный момент.

Обращает на себя внимание и то, что проект закона не предусматривает снижение нагрузки по отчислениям на работодателя. Напомним, директивой от 31 декабря 2010 г. № 4 было предусмотрено перераспределение пенсионной страховой нагрузки между нанимателями и работниками. Прошло более 9 лет с момента принятия данного нормативного правового акта, однако реформа так и не состоялась. Проект закона не предусматривает снижение такой нагрузки даже на 1 процентный пункт, который в прошлом был включен в состав ФСЗН как отчисления в Фонд занятости.

Источник: БСПН им. Кунявского