Какой бизнес больше всего страдает из-за COVID-19?

О сложностях, с которыми сталкивается бизнес, в рамках онлайн-встречи «Меры по поддержке малого и среднего бизнеса в условиях пандемии» рассказал старший научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC Родион Морозов.

По словам экономиста, в результате снижения спроса у бизнеса серьезно сокращается выручка. На следующем этапе это влечет снижение занятости и снижение заработной платы, проблемы с обслуживанием кредитов, проблемы в цепочке поставок. Потом следует снижение потребления домохозяйств в связи со снижением зарплат, неспособность домохозяйств обслуживать свои кредиты, что повлияет на финансовый сектор. «Даже в этой упрощенной схеме круговорота доходов видно, что удар, который наносит нынешняя ситуация и по бизнесу и по населению, не ограничивается двумя этими категориями, а охватывает фактически всю экономику», - подчеркнул Родион Морозов.

На его взгляд, данный порочный круг можно разорвать, поддерживая бизнес.

По словам экономиста, на сегодняшний день только часть бизнеса может чувствовать себя стабильно и даже наращивать прибыльность. Это, в частности, торговля продуктами питания и напитками (кроме готовой еды и алкоголя), медицинскими товарами и средствами личной гигиены.

В то же время существует ряд отраслей, которым государству следует обратить первоочередное внимание и оказать поддержку. Согласно данным, представленным Родионом Морозовым, наиболее пострадают от снижения спроса кино, театры, кафе, рестораны, мебель, электроника, спорттовары, парикмахерские, продажи пива, алкогольных напитков, товаров для хобби и творчества, косметика, парфюмерия и т.д.

Также Родион Морозов представил свежие данные опроса, который BEROC проводил совместно с бизнес-школой ИПМ. Экономисты опросили собственников успешного бизнеса по поводу того, какие проблемы сейчас больше всего беспокоят их компании.

Выяснилось, что основной удар пришелся по внутреннему спросу. Его ощутили 76,4% владельцев бизнесов.

На втором месте по актуальности оказалась проблема сохранения арендной платы и налогов при сокращении либо остановке деятельности. О ней сообщила 47,3% респондентов.

На третьем месте по значимости оказалось две проблемы: нестабильность национальной валюты и падение спроса на внешних рынках. Их назвало 38,3% опрошенных.

Также актуальными для бизнесменов оказались проблемы роста дебиторской задолженности и неисполнения партнерами своих обязательств (32,7%), невозможность организации удаленной работы (21,8%), невозможность приобретать товары, сырье, материалы и комплектующие из-за ситуации в других странах (16,4%), а также заболевания сотрудников и соответствующие карантинные меры (14,5%).

В рамках данного опроса бизнесменам был также задан вопрос о том, сколько они смогут продержаться без поддержки. Порядка 7% смогут продержаться менее недели. Столько же смогут продержаться 1−2 недели без каких-то мер и без приостановки деятельности, - сообщил Родион Морозов.

По его словам, быстрое решение о помощи бизнесу – это не только экономический, но и политический вопрос, который способен повысить уровень доверия к правительству со стороны предпринимателей.

Источник: Thinktanks.by