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Какой бизнес больше всего страдает из-за COVID-19?

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О сложностях, с которыми сталкивается бизнес, в рамках онлайн-встречи «Меры по поддержке малого и среднего бизнеса в условиях пандемии» рассказал старший научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC Родион Морозов.

 

По словам экономиста, в результате снижения спроса у бизнеса серьезно сокращается выручка. На следующем этапе это влечет снижение занятости и снижение заработной платы, проблемы с обслуживанием кредитов, проблемы в цепочке поставок. Потом следует снижение потребления домохозяйств в связи со снижением зарплат, неспособность домохозяйств обслуживать свои кредиты, что повлияет на финансовый сектор. «Даже в этой упрощенной схеме круговорота доходов видно, что удар, который наносит нынешняя ситуация и по бизнесу и по населению, не ограничивается двумя этими категориями, а охватывает фактически всю экономику», - подчеркнул Родион Морозов.

 

На его взгляд, данный порочный круг можно разорвать, поддерживая бизнес.

 

Какой бизнес больше всего страдает из за COVID 19 

 

По словам экономиста, на сегодняшний день только часть бизнеса может чувствовать себя стабильно и даже наращивать прибыльность. Это, в частности, торговля продуктами питания и напитками (кроме готовой еды и алкоголя), медицинскими товарами и средствами личной гигиены.

 

В то же время существует ряд отраслей, которым государству следует обратить первоочередное внимание и оказать поддержку. Согласно данным, представленным Родионом Морозовым, наиболее пострадают от снижения спроса кино, театры, кафе, рестораны, мебель, электроника, спорттовары, парикмахерские, продажи пива, алкогольных напитков, товаров для хобби и творчества, косметика, парфюмерия и т.д.

 

Также Родион Морозов представил свежие данные опроса, который BEROC проводил совместно с бизнес-школой ИПМ. Экономисты опросили собственников успешного бизнеса по поводу того, какие проблемы сейчас больше всего беспокоят их компании.

 

Выяснилось, что основной удар пришелся по внутреннему спросу. Его ощутили 76,4% владельцев бизнесов.

 

Какой бизнес больше всего страдает из за COVID 19 2 

 

На втором месте по актуальности оказалась проблема сохранения арендной платы и налогов при сокращении либо остановке деятельности. О ней сообщила 47,3% респондентов.

 

На третьем месте по значимости оказалось две проблемы: нестабильность национальной валюты и падение спроса на внешних рынках. Их назвало 38,3% опрошенных.

 

Также актуальными для бизнесменов оказались проблемы роста дебиторской задолженности и неисполнения партнерами своих обязательств (32,7%), невозможность организации удаленной работы (21,8%), невозможность приобретать товары, сырье, материалы и комплектующие из-за ситуации в других странах (16,4%), а также заболевания сотрудников и соответствующие карантинные меры (14,5%).

 

В рамках данного опроса бизнесменам был также задан вопрос о том, сколько они смогут продержаться без поддержки. Порядка 7% смогут продержаться менее недели. Столько же смогут продержаться 1−2 недели без каких-то мер и без приостановки деятельности, - сообщил Родион Морозов.

 

По его словам, быстрое решение о помощи бизнесу – это не только экономический, но и политический вопрос, который способен повысить уровень доверия к правительству со стороны предпринимателей.

 

Источник: Thinktanks.by

 

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