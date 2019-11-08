Цифровая трансформация экономики

Александр Субботин о системе цифровизации реального сектора экономики, созданной в Евразийском экономическом союзе.

"Цифровая трансформация станет для экономики стран ЕАЭС основной движущей силой технологического развития, - сказал Александр Субботин. - Это обеспечит включение национальных экономик союза в глобальные цепочки добавленной стоимости". В частности он считает, что страны ЕАЭС могут занять свою нишу в сфере аддитивного производства. Так, в Беларуси налажен выпуск оптических лазерных систем, в России создан ряд опытно-промышленных производств по созданию оборудования для 3D-печати. "Используя преимущества производственной кооперации, а также передовой опыт ведущих мировых производителей - США и Китая - мы сможем завоевать свою долю в общемировом объеме аддитивного производства", - подчеркнул Александр Субботин, член Коллегии (Министр) по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК.

Еще одним важным направлением промышленной цифровизации стран ЕАЭС является создание беспилотной техники. "Наша конечная цель - создавать гибкие решения, максимально адаптированные под наши рынки сбыта, учитывающие технологические и финансовые возможности наших торговых партнеров, - заявил Александр Субботин. - Наши беспилотники должны безотказно работать в любой местности, независимо от наличия сотовой связи или GPS-сигнала".

Следующее направление - это прослеживаемость товаров. Первым шагом стало принятие Таможенного кодекса ЕАЭС и введение электронного декларирования. В дальнейшем будет создана система прослеживаемости агропромышленной продукции. В конце прошлого года уже были объединены системы электронной ветеринарной сертификации России и Беларуси. Это позволит отслеживать движение животноводческой продукции от поля до прилавка и поможет снизить долю нелегального продовольствия на рынке.

Источник: БЕЛТА