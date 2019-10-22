Банки - двигатели экономики

По мнению Елены Антони, председателя правления ОАО «НКФО «ЕРИП», многие изменения в реальном секторе экономики Беларуси происходят благодаря банкам.

«Сегодня транспорт развивается не очень быстро в плане цифровизации, система оплаты проезда картами есть в Минске и Бресте. Несколько такси уже работают по модели Убера, многие службы имеют мобильные приложения с геолокацией. Каршеринг – это уже процветающая отрасль. Изменения происходят не благодаря централизованной политике Минтранса, а потому что это требует жизнь. В двух моделях оплаты картами и уберизации ведущую роль сыграли банки, платежные системы и финтехи, чтобы это все состоялось», - отметила Антони в ходе XVI Международного форума по банковским информационным технологиям «Банкит 2019» 22 октября.

Она добавила, что в области медицины идет развитие электронных рецептов и карточек, в области образования - электронных дневников, системы оплаты питания учащихся.

«Благодаря финтеху развивается карта учащегося, пока не в полном объеме. Карта студента используется не только как платежная карта, но и как студенческий билет, программа лояльности для студента. В области АПК, ЖКХ, торговли мы видим точечные проекты, которые больше похожи на эксперименты, пилотные проекты. В частности, в ЖКХ дистанционный съем показаний счетчиков и элементы «умного дома» находятся на уровне экспериментов. Большинство изменений происходят в отраслях реальной экономики благодаря банкам, вместе с банками и во многих случаях банки являются драйверами изменений», - отметила Антони.

Источник: ПраймПресс

Фото: auditorium-cg.ru