Вся надежда на дорожную карту

Как отметил первый заместитель премьер-министра Беларуси Александр Турчин, правительство нацелено на реальное выполнение дорожной карты повышения эффективности национальной экономики.

На встрече с представителями Всемирного банка во главе с региональным директором Всемирного банка по Беларуси, Молдове и Украине Сату Кахконен, Турчин предложил обсудить вопросы, которые остаются нерешенными по дорожной карте. При этом он обозначил, что правительство по итогам выполнения дорожной карты рассчитывает получить конкретный результат.

«Мы понимаем те проблемы, которые у нас есть, и настроены на их решение не откладывая и начиная это со следующего года и следующей пятилетки. Мы должны сейчас разработать два больших программных документа – программа на следующую пятилетку и национальная стратегия устойчивого развития до 2035 г. Уверен, что очень многие вещи, которые есть в нашей дорожной карте, найдут свое отражение в этих программных документах», – подчеркнул Александр Турчин.

Комментируя сроки выполнения мероприятий дорожной карты, Турчин отметил, что правительство заинтересовано в скорейшем решении проблем, которые есть. «Но мы достаточно реально оцениваем наши возможности. У правительства нет желания что-то написать на бумаге, максимально сдвинуть сроки в неопределенность, чтобы потом этим не заниматься. Если мы подойдем к тому, что пункты будут согласованы, мы настроены их выполнять», — сказал он.

Турчин также обратил внимание, что только одну меру предлагается реализовать через 5-6 лет – это полная оплата населением услуг по теплоснабжению, потребуется обсуждение и согласование этого вопроса на самом высоком уровне. По остальным мероприятиям таких длительных сроков нет.

В свою очередь, Сату Кахконен отметила, что на встрече с рабочей группой по подготовке дорожной карты, которая прошла 23 сентября, удалось по существу договориться относительно сферы социальной защиты. «Мы прошлись по ключевым вопросам и пунктам, по которым нет согласования и есть некоторые разногласия. Все еще есть ряд направлений, по которым у нас отмечаются проблемные моменты и которые требуют дополнительных обсуждений», – сказала представитель Всемирного банка. По ее словам, пока остаются разные взгляды на тарифы по теплоснабжению, реформу государственных предприятий, субсидии, директивное кредитование.

Источник: БЕЛТА