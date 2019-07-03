Чего не хватает белорусскому бизнес-образованию?

Ни государство, ни бизнес пока не готовы платить за создание современной системы подготовки руководителей по европейскому образцу.

В Беларуси уже давно отмечается дефицит управленческих кадров. Причем, как в государственной так и в частной сферах. Поэтому специалисты надеются, что очередная реформа образовательной системы, о которой уже объявлено, затронет и бизнес-сегмент. проректор Института ИТ и бизнес-администрирования Владимир Апанасович говорит, что неплохим примером для нас могла бы стать программа подготовки руководителей, изобретенная в Англии еще в 17 веке.

- Я считаю, что такая программа нужна и ей требуется государственная поддержка, - считает эксперт. - И если спросить чиновников и бизнесменов в Беларуси, нужна ли нам такая программа или инициатива, то все, конечно, скажут «да». Более того, были попытки действовать в этом направлении. Например, мы уже предлагали разработать концепцию и план реализации Государственной целевой программы подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства с оценкой возможных эффектов для государства. Но возникает вопрос: а где и как организовать такую программу?

Специалист отмечает, что к сожалению государство не готово за это платить и предлагает переложить затраты на плечи самих потенциальных руководителей. У бизнеса также часто нет таких возможностей, а зачастую он и сам не знает - какие специалисты ему необходимы.

- Хотя финансовых затрат на реализацию подобной программы требуется в масштабах страны немного, но все равно даже такая задача пока не решается, - констатирует В. Апанасович. - Мы не умеем оценивать долгосрочную эффективность. Потратив деньги сегодня, мы хотим получить отдачу буквально завтра же, хотя она может быть многократной, но через 3, 5 или 10 лет. То есть мы учитываем только короткие промежутки времени, а пытаемся решать глобальные задачи. Действуя таким образом, мы будем латать дыры и конкретно ни к чему значительному не придем.

Как считают участники рынка бизнес-образования, востребованность подобных курсов будет расти не только в силу дефицита управленческих кадров, но и из-за постоянно меняющихся и усложняющихся технологий.

- Раньше после окончания университета его выпускники только совершенствовали себя, оттачивали мастерство, так как изменения в сфере их деятельности были небольшими, - замечает В. Апанасович. - Сейчас изменения происходят очень быстро, и человек должен постоянно учиться.

Полностью интервью с Владимиром АПАНАСОВИЧЕМ «Воспитание руководителей - задача государственная» опубликовано в журнале «Директор» №4/2019.

Ссылки по теме:

«Бизнес-образование с региональной пропиской ...», №3 (237) - март 2019.

«Реформировать страну, или… реформаторов? ...», №4 (226) - апрель 2018.