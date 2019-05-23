Оценка инвестиционных рисков может спасти ваш бизнес

Как с помощью этих инструментов повысить эффективность реализации проектов и вовремя заблокировать опасные идеи.

«Недооценка важности анализа рисков - рудимент административной системы управления, и одна из причин трудностей белорусской экономики, особенно в сфере инвестиций», - считает эксперт журнала «Директор», кандидат экономических наук Александр Бевзелюк.

Чаще всего, на практике руководитель предприятия сталкивается с тремя ситуациями: оценка проекта, выбор стратегии его оптимальной реализации и отказ от неадекватного предложения. Последнее особенно актуально в условиях Беларуси, когда отраслевые министерства и местные органы власти, пытаясь выполнить прогнозные показатели по привлечению инвестиций, навязывают предприятиям недостаточно проработанные, а подчас - откровенно провальные проекты.

«Вышестоящее начальство может поставить руководителю дилемму: начинай проект или будет другой шеф , - говорит Александр Бевзелюк. - К слову, на бумаге все может быть отлично, но инвестиционное предложение - сомнительное даже при условии достаточного или избыточного финансирования. Для отклонения проекта обычно используют два надежных приема: поиск ошибок в проектных материалах, например, в бизнес-плане и затягивание перехода к следующему этапу проекта.

Как говорят специалисты, спускаемые «сверху» финансово-экономические расчеты, исходные данные проекта, раздел по рискам и др. нередко бывают настолько слабыми, что в них всегда можно найти массу дефектов. А значит, разработчику бизнес-плана и заинтересованным в нем лицам можно предъявить много претензий и лучше - не все сразу, а порциями. Второй прием - затягивание этапов разработки и экспертизы бизнес-плана с помощью различных уточнений и дополнений, а также поиск союзников в структурах, которые могут замедлить или вообще наложить вето на инвестиции. Ведь практически любой проект может отрицательно повлиять на какие-то производства, экологию и т.д.

Именно так действовало одно столичное предприятие, которому вышестоящий орган предложил взять валютный кредит 20 млн долл. на покупку китайских башенных кранов для сдачи в аренду строительным организациям. Руководство предприятия видело, что риск банкротства - очень существенный, и начало медленно и верно вносить корректировки в бизнес-план. Потом резко повысился курс доллара, и стало ясно, что проект провальный, а предприятие спасло себя от непосильной долговой нагрузки.

Подробнее о том, как использовать инструменты оценки инвестиционных рисков в Беларуси, читайте в статье А. Бевзелюка «Право на риск», опубликованной в печатной версии журнала «Директор» №4/2019.

Ссылки по теме:

«Свой путь» оценки проектов ведет в тупик», №9 (231) - сентябрь 2018.

«Почему иностранных инвесторов редко интересуют белорусские проекты?», №7 (229) - июль 2018