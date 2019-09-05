Трофейная охота в Беларуси

Сезон трофейной охоты на лося, оленя благородного, оленя пятнистого и лань – открыт. В соответствии с правилами ведения охотничьего хозяйства и охоты он продлится по 30 сентября.

«Законодательством разрешены следующие способы и орудия охоты: ружейный из засады, с подхода, нарезное охотничье оружие (с дульной энергией пули свыше 3000 джоулей), гладкоствольное охотничье оружие с использованием патронов, снаряженных пулей, охотничьи луки и арбалеты», — уточнили в Минлесхозе.

В министерстве также напомнили, что сертифицированным туроператором Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь является охотохозяйственное республиканское предприятие «Белгосохота». Главной целью деятельности предприятия является повышение эффективности охотохозяйственной деятельности, достижение оптимальной численности охотничьих животных и обеспечение их рационального использования в интересах общества и государства.