21 июня в Минске откроется Дом болельщиков сборной России

С 21 по 30 июня в Минске пройдут II Европейские игры, в которых примут участие 4 000 спортсменов из 50 стран и разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта.

В первый день Игр в Минске откроется Дом болельщиков сборной России. В нем пройдут чествования российских спортсменов, автограф и фотосессии, встречи с олимпийскими чемпионами разных лет. На большом экране можно будет смотреть прямые трансляции со спортивных площадок.

Также в Доме болельщиков запланирована развлекательная программа: показ фильмов о спорте, лекции, спортивное тестирование, дегустация блюд национальной кухни, розыгрыши призов и сувениров, танцевальные и спортивные разминки, флешмобы, конкурсы, дискотеки. Всего в Доме болельщиков команды России и на территории возле него запланировано более 200 различных мероприятий.

На площадке перед Домом пройдет несколько выставок, посетители смогут увидеть уникальную экспозицию, посвященную летним видам спорта, представленным в программе II Европейских игр, а также самым известным российским спортсменам. На территории Дома Болельщиков в течение всего периода проведения II Европейских Игр будет работать магазин бренда ZASPORT, официального экипировщика Олимпийской команды России.

Ожидается, что за период работы Дома болельщиков, будет принято около 50 000 гостей из числа болельщиков команды России, а также любителей спорта из других стран.

Дом болельщиков будет работать с 21 по 30 июня 2019 года

по адресу: г. Минск, ул. Коммунистическая, 86.

Время работы – ежедневно с 11:00 до 21:00.