«Славянский базар в Витебске» изменил айдентику

В этом году фестивалю исполняется 30 лет. К юбилею форума дизайнеры представили новый фирменный стиль.

Динамическая айдентика бренда определяет основные цвета и элементы. Фирменный стиль музыкального праздника в этом году получился приветливым и ярким.

«Круглая дата и неизменный символ фестиваля – василёк-нота – стали основными элементами фирменного стиля 2021 года. Использование простых геометрических форм и линий, знакомых каждому, легло в основу новой графики и стало основой для создания новых творческих комбинаций», - говорят на сайте фестиваля.

В сообщении отмечено, что в разные годы разработчиками фирменного стиля форума были Александр Гримм, Елена Китаева, Александр Вышка, Татьяна Тихонова, Екатерина Цуран, Дарья Волкова, Дмитрий Толоконников, Юлия Крюк и Елена Миклушова. Каждый из них продемонстрировал высочайшее профессиональное мастерство и свой авторский взгляд на фестивальный василёк.