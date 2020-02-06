В Минске проходит XXVIІ международная книжная выставка-ярмарка

Директор "Белорусской энциклопедии" рассказала о проектах, над которыми работает издательство.

Издательство "Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки" совместно с Национальным историческим музеем готовит проект о художниках 20-30-х годов XX века.

"В книге читатель найдет этнографические зарисовки, картины, портреты белорусов. Это одновременно материал художественной и научной литературы, который будет интересен широкому кругу читателей, - рассказала директор издательства Ольга Ванина. - Вместе с Национальным художественным музеем мы создаем книгу, посвященную творчеству Фердинанда Рущица. В этом году также планируем выпустить персональную энциклопедию Владимира Короткевича".

На книжной выставке 8 февраля издательство презентует сказки Владимира Короткевича для детей. Издание вышло в серии "Кнiгi нашага дзяцiнства" и приурочено к 90-летию белорусского автора. "В этой серии мы публикуем произведения классиков. Причем стараемся проиллюстрировать книги в том стиле, в котором были оформлены лучшие образцы нашей отечественной литературы во второй половине прошлого столетия. Мне кажется, это удалось, - отметила директор издательства. - Также на нашем стенде размещены QR-коды. С помощью этой технологии можно посмотреть буктрейлеры - короткие видеоролики-презентации о книгах".

XXVIІ Минская международная книжная выставка-ярмарка продлится по 9 февраля в административном здании по проспекту Победителей, 14. Свои новинки представляют около 400 экспонентов из 30 стран ближнего и дальнего зарубежья.

Источник: БЕЛТА