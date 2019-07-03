15 июня в Верхнем городе пройдет фестиваль «День Польши в Минске»

В этот день жители и гости белорусской столицы будут иметь возможность приблизиться к традициям, легендам, звукам и вкусам Польши.

Возле минской Ратуши и на территории Верхнего города в течение дня будут работать тематические площадки. На музыкальной площадке на главной сцене выступят хедлайнеры из Украины - легендарная польская группа Golden Life, которая представит свои лучшие хиты. Их музыкальные достижения - это 12 выпущенных альбомов, запись саундтреков к популярным польским фильмам и концерты для самых разных поколений слушателей. Golden Life завоевали Гран-при на фестивале MTV Pop Song Bregens в Австрии, обойдя около 30 конкурентов со всего мира. Группа выступала на одной сцене с Radiohead, Джо Кокером и Rammstein.

5 мая 2019 года исполнилось 200 лет со дня рождения Станислава Монюшко, выдающегося композитора-романтика XIX века, автора песен, оперетт, опер и балетов. Он родился неподалеку от Минска и стал отцом польской оперы. Юбилей композитора отмечают в этом году в разных странах мира, а Сенат Польши объявил 2019 год - Годом Станислава Монюшко. По этому поводу с концертной программой «К 200-летию Станислава Монюшко» выступят симфонический оркестр Capella Academia, Государственный камерный хор Республики Беларусь, солисты Большого театра Беларуси, художественный руководитель и дирижер А. Фролов. Прозвучат знаковые произведения Станислава Монюшко: арии из опер "Галька" и "Страшный двор", увертюра к опере "Сказка" и хоровые произведения композитора, а также лучшие песни из знаменитого цикла композитора «Домашний песенник".

Народное творчество представят вокальные и танцевальные коллективы польской диаспоры в Беларуси. А к 80-летию легенды польской музыки ХХ века Чеслава Немена коллектив Щучинского районного центра культуры и народного творчества выступит с презентацией лучших произведений музыканта. Чеслав Немен - выдающийся самородок, гений рок-музыки, кумир поколений, композитор, вокалист, поэт, мультиинструменталист, который создал свой неповторимый музыкальный мир и стал символом целой эпохи в истории музыки.

На фестивале будут работать одновременно несколько выставочных площадок.

В ТРЦ Галерея Минск будут работать две информационные выставки. Выставка «15 лет Польша в Евросоюзе» расскажет о преимуществах членства Польши в ЕС, а также о программе ЕС по охране окружающей среды, об участии Польши в миссиях и операциях ЕС. А также о программе "Польская помощь", которая существует с 2004 года и является частью обязательств в Европейском Союзе, реализуя проекты также и в Беларуси.

О туристической аттракции и достоинствах Польше можно узнать на стендовой выставке «Польша. Вам здесь рады!».

В галерее «Университет культуры» состоится художественная выставка «Спорт в польском плакате» из собраний Dydo Poster Collection (Краков), посвященная ІІ Европейским играм-2019. Вниманию посетителей будут представлены 40 плакатов наиболее известных и уважаемых художников «Польской школы плаката». Целая плеяда выдающихся дизайнеров визуализировала футбол, баскетбол, теннис, велоспорт, хоккей и другие виды спорта.

Уличная выставка «Краковский Лайконик» познакомит с историей одного из символов Кракова. Лайконик - татарский всадник в восточном наряде, островерхом тюрбане и с булавой в руке. Он напоминает об освобождении Кракова от захватчиков, а также танцует и развлекает зрителей. Шествие Лайконика внесено в польский национальный Инвентарь нематериального культурного наследия. Им опекается городской Совет и Краковский исторический музей.

От дворика художественной галереи Михаила Савицкого, где будет экспонироваться выставка, и начнет свое карнавальное шествие Краковский Лайконик. Збигнев Глёнэк играет Лайконика уже 31 год. Вместе со свитой и группой «Мляскоты» шествие торжественно пройдет по прилегающим к Верхнему городу улицам и закончится на площади у городской Ратуши. Считается, что удар булавой Лайконика способствует благополучию на весь следующий год.

На развлекательную площадку детей и взрослых пригласит «Цветной цирк». Зрителей ждет интерактивная забава в исполнении веселых клоунов и ходулистов, которые с помощью театрализованных игр покажут волшебный и чрезвычайно интересный мир циркового искусства. Программа предусматривает выступления ходулистов, прыжки через гигантскую скакалку, акробатические трюки на балансборде, шоу мыльных пузырей. Участники мастер-классов смогут овладеть различными цирковыми и акробатическими приемами: смогут научиться ходить на ходулях, жонглировать, играть на барабанах, наносить грим.

По традиции для самых маленьких гостей работает детская игровая площадка от фабрики игрушек "Полесье".

На театральной площадке выступит краковский уличный театр «Сцена калейдоскоп». Это художественная группа, которую основал в 1999 году актер и режиссер Петр Кульчик. Коллектив занимается постановкой театральных спектаклей, а также уличных выступлений, сочетая цирковое, балетное и аудиовизуальные искусства. Минской публике актеры покажут спектакль «Сердце Дон Жуана в огне». Захватывающее театрально-цирковое представление по мотивам печально известной истории Дон Жуана - неверного любовника, который своими любовными приключениями удивлял, вызывал возмущение и ревность. В спектакле мы увидим его как человека, полного энтузиазмом, который находится в поисках настоящего чувства.

Представление насыщено спецэффектами: рукопашный бой, дымовая завеса, факелы. В спектакле мы сможем увидеть мастерство ходулистов. Классическая музыка от первой до последней секунды проведет зрителя через перипетии страсти человеческой души.

В течение дня на языково-образовательной ярмарке все, кого интересует изучение польского языка, образование и стажировки в Польше, смогут получить информацию о курсах и образовательных программах в Минске. Свои предложения представят: студия польского языка Pan Profesor, школа иностранных языков Streamline, центр "Студия-изрек". Белорусские партнеры школы иностранных языков GLOSSA (Краков) расскажут об онлайн-курсах польского языка и учебниках из серии "POLSKI krok po kroku", которые также будут доступны для приобретения. Посетителей ждут интересные презентации, языково-литературные конкурсы и развлечения.

Академкнига представит широкий спектр польской художественной литературы различных жанров в переводах на белорусский и русский языки.

На литературной площадке состоится творческая встреча со знаменитым польским писателем и ученым Янушем Леоном Вишневским. Его дебютный роман "Одиночество в Сети" три года не исчезал из списков бестселлеров, был переведен почти на все основные языки мира и принес автору широкую известность. Януш Вишневский пишет, среди прочего, о любви, предательстве, верности, одиночестве, смерти, амбициях и бесчисленном количестве других эмоций, которые сопровождают каждого из нас в повседневной жизни. Он создает портреты людей, которых мы встречаем на улице, на работе, людей, с которыми мы никогда не встретимся, отображения нас самих.

Во время встречи будет идти речь о творчестве, новых произведениях автора и писательских планах. Участники будут иметь возможность задать вопросы писателю и получить автограф. Встречу проведет поэтесса и телеведущая Валерина Кустова.

На территории фестиваля будут работать информационные площадки Польского Института в Минске, Польской туристической организации (POT) и Национальных институтов культуры Европейского Союза (EUNIC), а также фудкорт.