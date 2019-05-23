Пятый год Большой театр Беларуси предлагает публике заглянуть за кулисы

Это уже стало доброй традицией устраивать День открытых дверей для поклонников оперного и балетного искусства. В это день можно не только заглянуть за кулисы, спуститься в подземные этажи театра, но и попробовать себя в роли артиста балета. В этот день билеты в театр покупать не нужно.

В пятницу, 24 мая, всех гостей приглашают прийти к театру к 11:30. За полчаса до торжественной церемонии на площади около фонтана будет играть оркестр театра. Правда, организаторы делают оговорку: если не будет дождя.

О начале праздника возвестят фанфары! Ровно в полдень гостей будут встречать экскурсоводы, которые обязательно познакомят поклонников театра с большой историей Большого, расскажут о богатой творческой истории и планах театра, а также ответят на ваши самые разные вопросы. В этот день гостей ждут самые разные мастер-классы, фотозоны, открытые площадки.

Настоящие мастера грима и бутафории расскажут о тонкостях своей профессии, поделятся секретами создания реквизита, а также продемонстрируют свои умения в деле: на глазах гостей юноша превратится в старика, а самый обычный молодой человек – в сказочного героя.

Учащиеся Минского государственного художественного колледжа имени А. Глебова на этот раз проявят свои художественные способности в области аквагрима.

В течение всего дня гостей будут сопровождать звуки прекрасной музыки, которую подарят музыканты коллективы театра: «Gloria», «Серенада», «Vivat Quartet!», «A.M.A.D.I.S. Brass». На концертной площадке в фойе бельэтажа будут звучать произведениями И.С. Баха, Г.Ф. Генделя, А. Вивальди, В.А. Моцарта, Л. ван Бетховена, Ф. Шуберта, Ф. Шопена, Р.Шумана, Э. Грига, И. Брамса, Г. Доницетти, Дж. Верди, Дж. Россини, М. Глинки, А. Бородина, М. Мусоргского и др.

В течение всего дня на разных этажах фойе театра будут работать театральные фотозоны. Здесь можно будет увидеть бутафорию и реквизит, эскизы костюмов и макеты сцены из премьер этого театрального сезона – оперетты И. Штрауса «Летучая мышь» и балета В. Кузнецова «Анастасия». Детям наверняка понравится фотозона со сладостями, где можно будет стать дегустаторами вкуснейшего мороженого. Откроем секрет: на празднике можно также будет попробовать шоколад под названием «Большой театр»! Минская федерация шахмат также подготовила отличный подарок любителям этой интеллектуальной игры. Интересных театральных фотозон для ярких снимков, будет немало!

В этом году музыкальный мир отмечает 200-летний юбилей Станислава Монюшко. Традиционно возле Камерного зала развернется уникальная выставка, посвященная выдающемуся композитору. Здесь будут представлены интереснейшие фотографии, архивные афиши, связанные с жизнью и творчеством Монюшко. А на все вопросы гостей с удовольствием ответят работники архива Большого театра Беларуси.

А в самом Камерном зале с 12:00 до 16:00 можно будет услышать увлекательный рассказ об истории белорусской оперы «От Монюшко до наших дней». Об этом поведает заслуженный артист Беларуси Виктор Скоробогатов. Но можно даже не сомневаться, что к этой беседе присоединятся и солисты оперы.

Кто правильно ответит на вопросы викторины, посвященной истории театра оперы и балета, получит призы! В театре будет волшебный цилиндр, в который можно опустить написанные пожелания Большому театру Беларуси.

И все-таки самое манящее в театре – это закулисье. В этом году экскурсионные группы попадут на балетные репетиции! А вот почувствовать себя настоящим танцовщиком гостям помогут мастер-классы по балету. Впрочем, мастер-классы ждут зрителей по нескольким «специальностям»: по вокалу, актерскому мастерству, по мастерству игры на ударных инструментах.

Запись на экскурсии: +375 (33) 901 28 89 и +375 (17) 334 11 56