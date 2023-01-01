Чат GPT-4 обогнал все другие нейросети и школьников по решению логических задач

Результаты необычного исследования способностей современных нейросетей были озвучены во время практического вебинара хостинг-провайдера HostFly.by экспертом в области внедрения ИИ в бизнес-процессы Михаилом Ларькиным.

Демонстрируя возможности нейросетей он на практике доказал существенное преимущество СhatGPT от Open AI не только в сравнении с другими популярными нейросетями, но и с возможностями человеческого мозга.

Михаил Ларькин привел результаты эксперимента со сравнением разных нейросетей по их способности генерировать тексты и решать логические задачи. Эксперт сразу же отметил важные отличия между чатом GPT-4, разработанным компанией OpenAI, и другими нейросетями.

«Первое отличие — это объем памяти, то есть, сколько символов нейросеть может запомнить и использовать при генерации текстов. У чата GPT-4 он составляет 128 тысяч токенов, что очень много. У Яндекса и Сбера он гораздо меньше — порядка 4000 токенов, что ограничивает их возможности по генерации статей. Второе отличие — это количество нейронных связей в нейросети, которое определяет ее сложность и качество. У чата GPT-4 их около 500 миллиардов, у других нейросетей — от 4 до 7 миллиардов, что тоже сильно влияет на результаты», — сказал Михаил Ларькин во время вебинара.

Чтобы продемонстрировать разницу между нейросетями, специалист задавал им логические задачки, например: «Два землекопа за два часа вырывают канаву длиной 2 метра. Сколько нужно землекопов, чтобы за 5 часов получить 5 метров канавы?»

«Таких задачек было 15. Из 15 задачек чат GPT-4 решил 13 правильно, Яндекс — 2, Сбер — 1», сказал Ларькин.

Он также протестировал другие нейросети: Perplexity, Bing, BARD, B.AI, Claude, Pi, Mixtral. Их рейтинг и способность отвечать правильно он привел в таблице.

Кроме этого эксперт поставил перед собой цель узнать, как человек справляется с этими задачками. Он попросил 11-классника решить их. Школьник решил 6 правильно, что лучше, чем большинство нейросетей. Но один человек — это мало для статистики, поэтому исследование было продолжено в школе. Михаил Ларькин провел эксперимент с 50 школьниками. Среднее количество правильных ответов из 15 было 5,5, что доказывает превосходство нейросетей над человеческим интеллектом.

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