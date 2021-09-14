АВГУСТ-2021: ИТОГИ ПРОШЕДШЕГО МЕСЯЦА

Аналитики, представители государственных органов и деловых кругов - о ситуации на рынках.

Татьяна ЛУГИНА, председатель концерна Беллегпром» - о влиянии зарубежных санкций на работу предприятий легкой промышленности:

- Сегодня у нас практически все ткани изготавливаются из импортного сырья, потому что мы все понимаем, что ни хлопок не растет у нас в стране, ни шерсти нет того качества, которое необходимо, чтобы мы использовали на наших предприятиях.

Что касается именно сырья в части волокнистого состава, такого как хлопок, шерсть, то, в общем-то, у нас не было проблем с поставками, потому что хлопок из среднеазиатских регионов. Мы закупаем его, в основном, в Узбекистане, Кыргызстане, немножко в Казахстане, есть индийский, турецкий хлопок. Что касается химии (красители, мягчители, специальные растворы для нанесения аппретирования ткани), в этом году были кое-какие проблемы с поставщиками химии Швейцарии и Германии…

К сожалению, действительно те объемы, которые необходимы для производственной программы нашему Оршанскому льнокомбинату, мы в стране получить не можем. Мы прошли модернизацию, у нас модернизированы вторая и третья фабрики, особенно третья фабрика Оршанского льнокомбината модернизирована под качественное длинное, тонкое льноволокно, которое, к сожалению, мы у себя уже порядка нескольких лет получить не можем. Мы вынуждены покупать его из-за границы - из Франции и Бельгии.

В вопросе замещения рецептов и рецептур с использованием химических препаратов и технических режимов, выстроенных на поставках европейской «химии» и красителей, системная работа ведется уже несколько лет. И ряд предприятий успешно справляются. Уже порядка 30-40% за два года мы нашли поставщиков химии из Турции и Индии. Да, до конца мы еще не заместили, это не такой быстрый вопрос.

Андрей ЧЕРНЫШЕВ, заместитель начальника отдела консалтинга и аналитики АН «Твоя Столица» - о ситуации на рынке жилой недвижимости:

- Чтобы цифры были наглядней, предлагаю сравнить первое полугодие 2019, 2020 и 2021 годов. Почему заглядываем так далеко? Потому что 2019 год был стабильным, в отличие от пандемийного 2020-го. Так вот, даже невзирая на всю стабильность, 2019-й проиграл 2021-му по количеству совершенных сделок. За первые 6 месяцев 2019 года в Минске было совершено примерно 5800 сделок, за тот же период 2020-го - 5400, а в этом году с января по июнь в столице продано около 6500 квартир.

Если смотреть комплексно, то 2019 год, конечно, был стабильным, но не ажиотажным. Отложенный спрос к этому моменту себя практически исчерпал, сделки шли ровно, но без рекордных показателей. С 2020-м все понятно, а вот в начале 2021 года люди поняли, что деваться некуда, надо жить в текущей ситуации.

Если говорить про динамику количества сделок, то самым слабым в этом году был январь. В первом месяце 2021 года было зарегистрировано лишь 650 сделок (вторичка плюс готовые новостройки). В феврале эта цифра достигла 1000, с марта - держалась на уровне 1200. Для Минска это показатель не только стабильного, но и оживленного спроса. До ажиотажного 2017 года, когда в столице регистрировалось по 1450 сделок в месяц, еще далеко, но в любом случае это хороший показатель. В июне количество сделок было на уровне 1220, из которых чистая вторичка - 1080. На мой взгляд, в июле мы увидим похожую картину.

Основное, что интересует и покупателей и продавцов, - будут ли расти цены? Мы не видим таких предпосылок. Да, безусловно, есть кредиты, но не следует забывать, что интерес к ним уже снизился. Если на старте программ доля прокредитованных покупателей выросла, то в последние месяцы тенденция обратная (снижение с 18 до 13%). Виной всему - высокие проценты, рост ставки рефинансирования, жесткие условия. Люди, которые планируют взять взаймы у банка, понимают, что ставка по кредиту привязана к ставке рефинансирования. Если она растет, то и кредит будет дороже. Вместе с этим оптимизма по части собственных доходов у белорусов нет.

Катерина БОРНУКОВА, академический директор BEROC - о том, как кризис в Беларуси отразится на рынке труда:

- Главное, что можно сказать: госпредприятия уже давно не являются «работодателем последней инстанции», каковыми их привыкли считать в Беларуси. Многие годы у нас был курс на медленную и вынужденную реформу экономики, когда госпредприятия сокращали персонал в пользу частного сектора…

Это было вынужденной мерой. Денег перестало хватать на жизнь на широкую ногу, особенно если учесть, что по времени реформы совпали с уменьшением субсидий из России. Но в памяти еще сохранились те времена, когда поддерживать занятость было нетрудно. И сегодня у власти есть искушение в эти времена вернуться. Искушение есть, но средств на это внутри страны нет…

Тем не менее, сейчас этот тренд разворачивается. Частный сектор больше не рассматривается государством как драйвер экономического роста. Постоянно ведутся разговоры о необходимости реабилитировать госпредприятия. Государство хочет вернуть доминирующую роль госсектора, потому что это дает рычаги как политического, так и экономического контроля, особенно в ситуации турбулентности...

Контроль над персоналом на госпредприятиях заключается не только в том, что людей можно легко уволить. Сотрудников привязывают не только работой, но и соцпакетом - дешевыми кредитами, детскими садами. Если говорить об экономическом контроле, то он может выражаться в том, что в случае ухудшения экономической ситуации можно не увольнять людей, а урезать всем зарплаты до минимума…

Сегодня на ситуацию на рынке труда воздействуют факторы, которые не позволяют сильно расти безработице. Один из них - старение населения. Если процесс увольнения с госпредприятий удастся сделать управляемым, часть сотрудников можно будет отправлять на пенсию. Это выгодно для государства, поскольку средняя пенсия меньше, чем средняя зарплата. Еще один фактор, который влияет на ситуацию в течение последнего года, связан с тем, что люди стали активно выезжать из страны. В долгосрочном периоде это сыграет против Беларуси, но в краткосрочном способно сократить количество потрясений на рынке труда.