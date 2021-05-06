АПРЕЛЬ-2021: ИТОГИ ПРОШЕДШЕГО МЕСЯЦА

Экономисты и аналитики - о ситуации в экономике и бизнесе.

Павел ДАНЕЙКО, управляющий группы компаний ИПМ - о планировании и управлении экономикой:

- Парадокс в том, что у нас нет планирования экономики в том смысле, как это делают во многих странах. Остались лишь инструменты от советской плановой системы, атавизмы тех времен. И они направлены даже не на экономику, а на контроль за ее государственным сектором. Планирование экономики есть во Франции, например, или в Германии. Там, где есть план развития экономики и отраслевые концепции развития бизнесов. Вне зависимости от того, государственная компания или частная.

А у нас до сих пор считают, что частные компании - «плохие». А государственные - «хорошие». Частники почти всегда проиграют «госам» в суде, без вариантов. Поэтому у нас нет равенства прав собственности! В 90-х годах это имело смысл. Но сейчас направленность на «госов» является тормозом, которая не позволяет получить возможную отраслевую динамику. Зато у нас есть концепция: надо спасать всех!

Методы управления экономикой - это управление отраслями. Какие отрасли стоит свернуть, а какие - нужно разворачивать? И что нам сделать, чтобы эффективно свернуть одни отрасли и развернуть - другие? У нас не задают этих важных и нужных вопросов. То есть, система управления нашей экономики становится все более и более неадекватной самой экономике. А разрыв в способах управления ее объектами и самими объектами - нарастает.

Ярослав РОМАНЧУК, исполнительный директор аналитического центра «Стратегия», рассказал - к чему приведет рост зарплат без учета динамики производительности труда:

- Власти отвязали рост зарплаты от динамики производительности труда. Тот факт, что последние 4-5 лет эта взаимосвязь жестко нарушалась, - доходы и зарплаты в отличие от производительности труда росли существенно, а порою в разы быстрее, чем производительность труда (и даже когда она падала они росли - и разрыв составлял уже более 10 раз), говорит о том, что модель белорусской экономики вступила в фазу активного проедания, деградации. И теперь эта политика еще и закреплена законодательно.

Даже в советские времена дурным тоном было повышать зарплату без повышения производительности. Это - чистой воды проедание капитала. Это жизнь за счет будущих поколений. Это наплевательское отношение к тем, кто создавал своим трудом заводы и фабрики.

Последствия предсказуемы: 1) рост дефицита денег на инвестиции и развитие; 2) экономия на экологических социальных программах, условиях труда; 3) еще большее бюджетное иждивенчество, еще опаснее - культура халявы; 4) рост рисков отторжения руководства предприятий от работников, подпитка чувства несправедливости и обмана; 5) дальнейшая деградация самих госпредприятий. Зачем что-то делать, если можно иметь деньги в процессе превращения предприятий в руины?

Вадим ИОСУБ, старший аналитик «Альпари Евразия», прокомментировал ситуацию с американскими санкциями против «Нафтана» и поставками нефти из России:

- Если поставки нефти действительно прекратятся, то на определенный период это приведет к снижению переработки на «Нафтане» и соответственно к снижению продаж. Но даже в таком случае ситуация может продлиться не очень долго.

Насколько я понимаю, риски, которые видят российские нефтяные компании, связаны не просто с сотрудничеством с белорусскими компаниями, попавшими под санкции, а с расчетами с этими компаниями в долларах.

Через корреспондентские счета в американских банках эта ситуация становится прозрачной для властей США и потенциально может повлечь вторичные санкции. В этом риск для российских компаний.

Но если допустить, что в будущем при поставках нефти российские компании согласятся перевести расчеты, например, в евро или российские рубли, то сотрудничество с «Нафтаном» может возобновиться. Опять же, если с этим согласятся контрагенты. Но можно допустить, что крупным российским компаниям пойдут навстречу.