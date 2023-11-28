Как деловые женщины находят баланс между карьерой и материнством

Поиск равновесия между профессиональными обязанностями и заботой о семье - одна из главных задач для современных деловых женщин. Как добиться гармонии между карьерой и материнством?

Жизнь женщины полноценна, если у нее есть дети. С этим утверждением согласно около 80% респондентов, опрошенных ВЦИОМом и социологической службой Института социологии НАН Беларуси в декабре 2021 г. в России и Беларуси. Еще год назад такого мнения придерживалось 62% опрошенных. Количество несогласных с формулировкой сократилось с 35% (в 2020 г.) до 18% (2021 г.). То есть ценность материнства в обществе России и Беларуси растёт.

Проблема выстраивания правильного баланса между карьерой и семьей приобретает все большую актуальность.Это ставит перед бизнесвумен задачу выстраивания оптимального баланса.

"Жизнь женщины полноценна, если у нее есть дети", - считает Т.Бакальчук, генеральный директор Wildberries. Ей удалось совместить успешный бизнес с воспитанием 7 детей, несмотря на сложности. Закрывать все свои потребности и роли равномерно, чтобы нигде не было провала, можно только в теории, призналась она. Когда дочери подросли, она иногда сожалела, что не занималась воспитанием детей «от и до». По словам Н. Касперской, президента InfoWatch, материнство наоборот укрепляет волю женщины, давая мотивацию для работы. Многие получают поддержку семьи, как О.Сорокина, управляющий партнер O2 Consulting: "Я всегда чувствовала поддержку мужа и родителей". Также популярен найм нянь. "Приоритеты могут меняться даже в течение дня", - говорит О.Сорокина о необходимости гибкого подхода. Напряженный график и командировки затрудняют совмещение, как отмечает М.Лапук из Vinci Agency. Это может негативно сказаться на здоровье, по словам терапевта А.Землянухиной. Сегодня Лапук выстроила рабочий график так, что при возникновении срочных дел, связанных с детьми, может подстроить свое расписание. Женщины часто испытывают чувство вины перед детьми и осуждение окружающих. Психолог В.Шиманская подчёркивает, что успех возможен при искреннем выборе и равновесии в жизни. Важно выстроить чёткую систему приоритетов, как советует О.Сорокина: "Никто, кроме тебя, не знает, как правильно наполнять жизнь". Для успещной и эффективной работы необходимо всего два условия. Правильная организация трудовой деятельности и готовностью к компромиссам в отношении своих деловых привычек. Если это есть - можно с успехом совмещать профессиональные и семейные обязанности.

Таким образом, успешное сочетание карьеры и материнства требует тщательного планирования и нахождения оптимального баланса между профессиональной и личной жизнью. Ключевыми факторами являются поддержка близких, гибкость в установлении приоритетов и способность принимать помощь.

Важно принимать себя такой, какая ты есть - успешный руководитель и заботливая мать. С искренним выбором и стремлением к равновесию возможно достичь гармонии в обеих ролях.

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