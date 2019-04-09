Взвесить все риски

Перед выходом на немецкий рынок нужно знать, что за дефекты продукции в этой стране отвечают не только поставщик и продавец, но и зарубежный производитель.

Для любого бизнеса, который хочет стать успешным, эффективное управление рисками является жизненно важным. Однако иногда это может оказаться довольно сложной задачей. В частности, для иностранных предприятий, выходящих на немецкий рынок, важно знать о связанных с этим потенциальных рисках. Иностранные производители, желающие продать свою продукцию на немецком рынке, должны, среди прочего, учитывать риск ответственности за поставку некачественной продукции, предусмотренной местными законами.

Виды ответственности

Обычно производитель продукции не несет ответственности перед покупателем по договору, по крайней мере, если он не реализует или не распространяет свою продукцию самостоятельно. В таких случаях покупатель вступает в договорные отношения с прямым контрагентом - продавцом или дистрибьютором. Следовательно, в случае предъявления каких-либо договорных претензий покупатель должен обратиться к своему контрагенту, т.е. к продавцу. Производитель может быть привлечен к ответственности по договорным претензиям только в том случае, если он взял на себя договорные обязательства по отношению к клиенту, например, посредством специальной гарантии производителя.

Когда между производителем продукции и покупателем нет договорных отношений, ответственность производителя перед покупателем наступает только в случаях, прямо предусмотренных нормативно-правовым (внедоговорным) регулированием. Согласно законодательству Германии производитель, с одной стороны, несет ответственность, предусмотренную за гражданские правонарушения (деликтное право), а с другой - по Закону об ответственности за качество выпускаемой продукции (ProdHaftG).

Согласно деликтному праву такая ответственность наступает вследствие причинения вреда производителем (т.е. его продукцией) клиенту, и только в случае, если такой вред причинен по вине производителя и вина за такой вред возложена на него! Это значит, что такой вид ответственности предполагает наличие вины со стороны производителя.

В случае с Законом об ответственности за качество выпускаемой продукции, который предусматривает ответственность производителя за некачественную продукцию, все иначе, так как доказательств наличия личной вины не требуется. ProdHaftG предусматривает безусловную ответственность производителя за любой (!) ущерб, причиненный клиенту некачественной продукцией, просто потому, что он выпустил некачественную продукцию на рынок. Соответственно, на практике любому пострадавшему клиенту проще и выгоднее предъявлять иски именно на основании Закона об ответственности за качество выпускаемой продукции.

Кто такой квазипроизводитель?

Применение Закона об ответственности за качество выпускаемой продукции к иностранному (неевропейскому) производителю в Германии регулируется ст.ст. 3 и 5 Регламента Рим II. Согласно этому Регламенту в случае, когда ущерб причинен продуктом иностранного производства, немецкий Закон об ответственности за качество выпускаемой продукции применяется только тогда, когда продукт был реализован на немецком рынке.

По окончании производственного процесса любой продукт выпускается в обращение, размещается на рынке и, следовательно, предлагается для использования или потребления. Таким образом, производитель должен знать или ожидать, что продукт может быть размещен на немецком рынке, где на него распространяется действие Закона об ответственности за качество выпускаемой продукции. То есть согласно этому Закону, лицо, которому причинен ущерб бракованной продукцией, должно проживать в Германии на момент причинения ущерба, или бракованная продукция должна быть приобретена в Германии, или такой ущерб должен быть причинен в Германии.

В соответствии с данным Законом применяются следующие условия ответственности. В случаях смерти человека либо причинения некачественной продукцией вреда его здоровью или объекту, производитель этой продукции обязан возместить потерпевшей стороне причиненный ущерб. В случае причинения вреда имуществу он несет ответственность только тогда, если некачественная продукция повредила другой предмет, предназначавшийся для личного пользования и который пострадавшая сторона использовала, главным образом, в личных некоммерческих целях.

Подать иск на производителя может любое пострадавшее лицо. Это означает, что любой пользователь некачественной продукции, понесший ущерб, а не только ее непосредственный покупатель или владелец, вправе требовать от производителя возмещения ущерба. Причем термин «производитель» в соответствии с Законом об ответственности за качество выпускаемой продукции понимается в широком смысле. Он включает, помимо фактического производителя продукции, также производителя ее комплектующих или сырья, которые использовались при производстве.

Кроме того, к ответственности за ущерб, причиненный некачественной продукцией, также может быть привлечен и так называемый, «квазипроизводитель». То есть любой, кто заявляет себя в качестве производителя продукции посредством нанесения на нее своего наименования, торгового или другого отличительного знака, является квазипроизводителем. И даже, например, розничный продавец, который нанес свое фирменное наименование на продукт, выпущенный кем-то другим!

Импортер также считается квазипроизводителем и, следовательно, может быть привлечен к ответственности, если импортируемый им продукт имеет дефекты. А в случаях, когда точно идентифицировать производителя не представляется возможным, Закон об ответственности за качество выпускаемой продукции предусматривает наложение ответственности на поставщика.

Дефекты и инструкции

В Германии для целей применения Закона об ответственности за качество выпускаемой продукции под продукцией понимается любой перемещаемый предмет, даже если он является составной частью другого движимого или недвижимого предмета, в том числе и электричество.

Не имеет значения, был продукт изготовлен в промышленном масштабе или индивидуально мастером. Ответственность производителя наступает даже в случае, если некачественная продукция встроена в другой движимый или недвижимый объект без возможности извлечения. Следовательно, такая ответственность может возникнуть и в случае поставки некачественных строительных материалов, например, цементного раствора.

Согласно данному Закону продукция считается некачественной (дефектной), если она не обеспечивает разумно ожидаемый уровень безопасности. Соответственно, она считается качественной, если сконструирована, изготовлена и настроена таким образом, что не может причинить физический вред пользователю или повредить его личное имущество. Однако полная безопасность не может быть гарантирована, так как каждый продукт несет в себе определенный потенциальный риск.

Поэтому при оценке безопасности важно определить, насколько продукт опасен по сравнению с другими аналогичными продуктами на рынке. В любом случае он должен соответствовать последним достижениям науки на момент выпуска на рынок. Следует отметить, что последующее улучшение продукта не означает, что предыдущая его линейка признается некачественной. Соответственно, не каждое техническое улучшение позволяет считать предыдущую версию небезопасной.

Конечно, изделие считается некачественным, если оно имеет конструктивные недостатки или дефекты изготовления. Такие недостатки делают продукт непригодным для безопасного использования в результате неправильной технической конструкции, ошибок проектирования, дизайна или плана. Всегда есть риск, что дефект может наблюдаться у всей линейки продукции. Поэтому производитель еще на этапе проектирования и разработки должен принять необходимые разумные меры во избежание таких рисков с учетом объективных критериев.

Конструктивные недостатки возникают, например, когда производитель выпускает на рынок опасное оборудование, не обеспечив при этом должного уровня защиты (например, острые вращающиеся лезвия без надлежащей защиты). Иногда дефект изготовления возникает во время производства. В этом случае он обычно проявляется только в отдельных экземплярах и не соответствует общему стандарту, установленному производителем для данной линейки продукции.

Если продукт предназначается для использования определенной группой пользователей, их пожелания к безопасности должны быть учтены при его разработке и производстве. Производитель должен учитывать то, каким образом продукт будет использоваться уже на этапе его конструирования и изготовления. Он также должен предусмотреть возможное неправильное использование и принять необходимые меры предосторожности. Ответственность за качество выпускаемой продукции может наступить и вследствие предоставления производителем ненадлежащих инструкций, в результате чего пользователи не будут должным образом проинформированы о правильном и безопасном использовании продукции.

Обязательная предупреждающая информация должна присутствовать в рекламных объявлениях. Причем ее необходимо размещать в полном объеме на видном месте. Пользователь должен четко понимать инструкции по безопасному использованию продукта и имеющуюся предупреждающую информацию. По этой причине руководства и любые другие инструкции, прилагаемые к продуктам, которые продаются в Германии, должны быть на немецком языке. Однако если производитель знает, что его продукт будет использоваться в Германии не только немецкоязычными пользователями, он должен убедиться, что инструкции и все необходимые предупреждения также приведены и на других языках (как минимум на английском).

Следует подчеркнуть, что ответственность производителя за возмещение причиненного вреда в соответствии с Законом об ответственности за качество выпускаемой продукции не может быть ни исключена, ни ограничена заранее, и любые договоренности об исключении или ограничении такой ответственности не будут иметь юридической силы.

В заключение следует отметить, что все производители обязаны контролировать свою продукцию даже после ее размещения на рынке, поскольку согласно Закону, производитель обязан реагировать на каждое сообщение о возможном риске для пользователя, вызванного его продукцией. Учитывая все эти аспекты, перед размещением продукции на немецком рынке любой иностранный производитель обязан проконсультироваться с юристами, специализирующимися в этой области, и страховыми экспертами, чтобы минимизировать риски, связанные с выходом на этот рынок.

Фабиан БРЕКХАЙМЕР, адвокат по международному коммерческому праву адвокатского бюро Tradeo LLP (Германия)

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