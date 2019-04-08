Традиции качества и новые технологии

За счет чего алкогольная продукция под торговой маркой «Радамир» завоевывает сердца потребителей и специалистов.

Гомельский ликеро-водочный завод ведет отсчет своей истории с 1897 г. В те времена винокурни графов Румянцевых поставляли алкоголь во многие губернии Российской империи. Вместе со страной предприятие пережило немало взлетов и падений - и исторические катаклизмы, и многочисленные реорганизации. Одно время завод даже был перепрофилирован на выпуск безалкогольной продукции!

Тем не менее традиции производства качественных алкогольных напитков здесь удалось сохранить. В 2005-2015-х гг. на предприятии была проведена масштабная модернизация технологических процессов и ребрендинг готовой продукции. В результате появилась торговая марка , которая стремительно набирает популярность и в Беларуси, и за рубежом.

Во-первых, потому что при выпуске продукции здесь принципиально применяются только натуральные ингредиенты; во-вторых, технологии подготовки и очистки воды и спирта доведены практически до совершенства; а в-третьих, сам процесс производства максимально автоматизирован, что позволяет обеспечивать стабильно высокое качество.

То есть фактически ОАО «Гомельский ликеро-водочный завод «Радамир» сегодня - это абсолютно новое предприятие, которое сочетает в своей деятельности более чем вековой опыт и самые современные технологии.

Признание потребителей

- То, что наша продукция пользуется растущим спросом, подтверждают экономические показатели предприятия, - говорит генеральный директор ОАО «Гомельский ликеро-водочный завод «Радамир» Андрей Демидовец. - По итогам 2018 г. нами реализовано около 900 тыс. дал алкогольной продукции, что почти на 100 тыс. дал больше, чем в 2017 г. Соответственно рост объемов производства в натуральном выражении составил 114%, а в I квартале 2019-го, по предварительным оценкам, мы ожидаем увеличение этого показателя на 105%.

Свидетельством правильности выбранной стратегии развития является признание не только со стороны потребителей, но и экспертов в алкогольной отрасли. На протяжении ряда последних лет предприятие стабильно является победителем различных профессиональных конкурсов. Только в этом году завод получил несколько престижных наград. В январе сразу три продукта торговой марки «Радамир» стали победителями в конкурсе «Лучшие товары Республики Беларусь 2018». В феврале по итогам международного дегустационного конкурса «Лучший продукт - 2019» в рамках 26-й выставки «ПРОДЭКСПО» в Москве авторитетное жюри наградило золотыми медалями напитки «Белорусские Дрозды Мягкая» и «Белорусские Дрозды Легкая». А новинка предприятия - «Белорусские Дрозды Льняная» была признана победителем в номинации «Инновационный продукт».

Награды московского конкурса - очень позитивный знак. Ведь «Продэкспо» - крупнейший в России и Восточной Европе международный форум, который является самым авторитетным ежегодным событием в сфере продовольствия и напитков. По сути, это единственная в России выставка, на которой представлены 90% игроков алкогольного рынка. И награды, полученные на таких мероприятиях, это не просто престиж и узнаваемость бренда, но и шанс на увеличение объемов закупок со стороны зарубежных контрагентов, а значит - перспективы наращивания экспорта.

Кстати, продукция под брендом «Радамир» уже известна более чем в 10 странах мира. В 2018 г. объем экспорта в ценовом выражении составил свыше 6 млн долл., а рост внешних поставок - более 170% к уровню 2017 г. Удельный вес экспорта в общем объеме промышленного производства достиг более 25%. В I квартале текущего года экспорт ожидается на уровне 1,5 млн долл., или 150% к аналогичному периоду прошлого года. Причем среди покупателей гомельских напитков - не только наши традиционные экономические партнеры по Евразийскому союзу, но и такие географически удаленные, как, например, Азербайджан или Китай. На очереди - поставки в Германию.

Ставка на автоматизацию

Продвижение продукции и маркетинг на предприятии налажены, безусловно, хорошо. Но эти направления не были бы настолько эффективны без постоянной и целенаправленной работы по повышению качества продукции. Основной выпускаемый заводом продукт - это прежде всего вода и спирт плюс неукоснительное соблюдение технологии. Поэтому главный упор в обеспечении качества «Радамир» делает именно на совершенствование этих составляющих.

На предприятии внедрена современная технология приготовления водок в потоке с термокоррекцией водно-спиртовой жидкости и спирта на автоматизированной линии приготовления водок (АЛПО). При этом минимизируется «человеческий фактор», повышаются органолептические свойства конечного продукта и скорость его изготовления, снижаются издержки.

Технология очистки воды разработана совместно с ведущим украинским научным учреждением в этой сфере - «УкрНИИпищепромом». На предприятии действует пятиступенчатая система водоподготовки. Вода сначала проходит через фильтр предварительной очистки, затем идет ее обезжелезивание, умягчение на установке с ионно-обменной смолой, дезодорирование и обратный осмос. Кроме того, не всем, возможно, это известно, но именно в Гомеле первыми в Беларуси внедрили методы серебряной и платиновой фильтрации водно-спиртовой смеси и спирта. А сегодня при производстве торговой марки «Белорусские дрозды» здесь применяется вообще уникальная технология льняной фильтрации! Именно это ноу-хау позволило произвести тот самый «инновационный продукт», который получил «Золотую звезду» на московском конкурсе.

Значительные усилия предпринимаются ОАО «Гомельский ликеро-водочный завод «Радамир» по повышению качества спирта, который производится филиалом КПП «Полесье». В свое время в модернизацию филиала в ценах до деноминации было вложено около 22 млрд. руб. В результате спиртзавод стал одним из самых технологически передовых в отрасли. В этом году специалисты предприятия разработали сорт спирта на натуральном зерновом сырье с максимально достижимой на сегодняшний день степенью очистки «Альфа-премиум». Он станет основой для новой линейки крепких напитков, которую предстоит создать в 2019 г.

- Комплексной модернизации оборудования на предприятии и сегодня уделяется большое внимание, - говорит генеральный директор. - В 2018 г. наши капитальные вложения в инвестиционную деятельность составили 5,5 млн руб. В 2019 г введена новая современная итальянская линия розлива производительностью 8 000 бутылок в час.

Новые технические решения дают возможность осуществлять автоматический контроль полноты налива, наличие укупорочных средств на бутылках и контроль качества оформленной продукции (наличие этикетки, контрэтикетки, акцизной марки). Это позволило автоматизировать процесс производства, улучшить качество, повысить конкурентоспособность и снизить себестоимость выпускаемой продукции.

В планах - дальнейшая автоматизация участка упаковки с приобретением депаллетизатора для установки стеклянной тары на приемный конвейер, увеличение объемов «емкостного хозяйства» спиртохранилища до 40 тыс. дал.

Стратегия развития

Еще одно стратегическое направление деятельности специалистов предприятия - создание оптимальной ассортиментной линейки. С образованием холдинга «Минск Кристалл Групп», в состав которого вошел и Гомельский ликеро-водочный завод, избыточное количество позиций в ассортименте начало сокращаться. Сейчас в этом перечне около 40 наименований - это водки, бальзамы и настойки горькие, а также 2 вида коньяка: армянский и грузинский. Как отмечает Андрей Демидовец, в 2018 г. доля лицензионной продукции в общем объеме составила около 12%.

В перспективе ставка будет делаться на разработку и продвижение собственных оригинальных торговых марок, обеспечивающих гораздо большую добавленную стоимость. Планируется также увеличить долю в премиальном сегменте, который сейчас бурно развивается, и особенно востребован в молодежной среде. Пока к классу премиум можно отнести не более 6% производимого «Радамиром» алкоголя. Есть потенциал и у «сопутствующих» видов продукции, выпускаемых филиалом КПП «Полесье», - спирта, а также концентрата квасного сусла, которые пользуются стабильным спросом.

- Сейчас мы видим основную задачу в повышении конкурентоспособности нашей марки за счет обеспечения стабильного качества и усовершенствования технологических процессов производства, - считает Андрей Демидовец. - Поэтому в ближайшей перспективе сконцентрируем свои усилия на инновациях, особенно на конечных этапах подготовки для производства главных ингредиентов - воды и спирта, на максимальной автоматизации и ускорении всех процессов, а также на снижении себестоимости конечного продукта за счет минимизации производственных издержек. Именно эти факторы являются решающими в честной конкурентной борьбе за потребителя на современном, насыщенном аналогичной продукцией, алкогольном рынке.

Константин ШИШКИН