На пустом месте и трава не растет

История развития человечества раз за разом подтверждает незыблемую народную мудрость: на пустом месте и трава не растет. Вот почему так важно то, что мы называем «школами»: конструкторов, ученых, руководителей, которые на самом деле являются важнейшими университетами передачи жизненного опыта и обретения знаний, полученных предыдущими поколениями.

Справка «Директора» Сергей Витальевич Кремко родился в 1970 г. В 1992-м окончил Гродненский сельскохозяйственный институт по специальности «Агрономия». Трудовую деятельность начал в 1993 г. на сельскохозяйственном коллективном предприятии «Октябрь» Гродненского района в должности агронома-агрохимика. Позднее прошел все ступени профессионального роста: работал главный агрономом, заместителем председателя цеха растениеводства, заместителем председателя кооператива, а в марте 2007 г. был избран председателем сельскохозяйственного производственного кооператива «ОКТЯБРЬ-ГРОДНО» (сейчас - Производственный кооператив имени В.И.КРЕМКО).

Сын за отца

Не каждому выпадет такая честь и одновременно ответственность - руководить предприятием, носящим имя твоего отца. Виталий Ильич Кремко - легендарная личность, Герой Беларуси, возглавил колхоз «средней руки», который со временем превратил во флагман агропромышленного комплекса страны.

Достаточно перечислить направления деятельности и объекты, которые появились благодаря его неуемной энергии: асфальтный завод, растворобетонный узел, столярный цех, кирпичный завод, свиноводческий комплекс, цех по производству мебели, комплекс по производству витаминной травяной муки, конеферма, конно-спортивная школа, колбасный цех, зоопарк, цеха по выпечке хлебобулочных изделий и переработке молока, предприятие по выпуску карамели, фруктовые сады, плодоовощехранилище, искусственное озеро площадью 17 га, амбулатория и станция обезжелезивания воды.

Согласитесь, подобные структуры есть не в каждом районе страны, не говоря уже об отдельно взятом предприятии. И большинство из вышеперечисленного было создано в пору тотального дефицита, вот уж воистину, кто хочет - работает, кто не хочет - ищет причины.

Но главным «двигателем» в этом нелегком процессе созидания, по мнению Сергея Кремко, для Виталия Ильича стал управленческий опыт, полученный в хозяйстве «Прогресс-Вертелишки», которым тогда руководил Федор Петрович Сенько. Достаточно напомнить, что из этого сельхозпредприятия «родом» еще два Героя Беларуси: Александр Дубко и Василий Ревяко, а также десятки крепких хозяйственников, которые и сегодня являются фундаментом отечественного агрокомплекса.

Главное - эффективность

- По контурности полей, площади сельхозугодий и кормовой базы у нас нет необходимости в экстенсивном развитии. Гораздо важнее - постоянное повышение эффективности и интенсивности производства на всех технологических этапах, - подчеркивает Сергей Кремко. - Именно за счет этого на всех производственных направлениях хозяйству удается сохранять экономическую состоятельность.

Сегодня примерно треть выручки приносят торговля и объекты общественного питания, объединяющие 5 магазинов под единым брендом «Квасовский», и 2 кафе, которые работают с положительной рентабельностью.

- Если я как руководитель увижу экономическую несостоятельность каких-то производственных направлений, несмотря на все принятые меры по реанимации, то с сожалением, но все же откажусь от них. Ведь никто в здравом уме не станет топить печь ассигнациями, - улыбаясь, добавляет Сергей Витальевич.

Из-за нерентабельной работы пришлось закрыть молочный завод, а кондитерское предприятие по выпуску карамельных конфет перепрофилировать на яблочный сок прямого отжима с последующей пастеризацией и упаковкой способом «горячего розлива» в пакеты типа bag in box объемом 3 и 5 л.

Около половины свинины в кооперативе перерабатывают на собственном реконструированном в 2011 г. мясоперерабатывающем производстве. Позднее ввели в эксплуатацию цех по изготовлению ливерных колбас, паштетов и зельцев, а также климатическую камеру для производства сырокопченых и сыровяленых колбасных изделий, что позволило увеличить объем готовой продукции почти вдвое, до 40 т в месяц.

Все мясные продукты выпускаются под брендом «КВАСОВСКАЯ колбаска из свежего мяска». Благодаря высокому качеству и отличным вкусовым свойствам, эта продукция отвечает запросам самых требовательных гурманов.

Хочешь жить - умей трудиться

По сути, Сергей Кремко продолжает воплощать в жизнь идеи своего отца, который стремился получить максимальную прибавочную стоимость из производимой продукции. Если это мясо, то должны быть колбасы, зельцы и копчености. Если овощи, то почему не предложить рынку квашеную капусту, соленые огурцы и помидоры и т.д.? Только по современным технологиям и на более эффективном оборудовании.

Однако, по мнению председателя, за последнее время изменились не только технологии и оборудование, но и жизненные приоритеты приходящего на смену поколения, для которого гаджеты и социальные сети заменили непосредственное общение. При этом социальный статус работающих на земле, который и так никогда не занимал господствующих «высот», еще более понизился.

- Сегодня у нас есть жилье, но нет желающих, предварительно заключив трудовое соглашение, его получить, - с сожалением констатирует С. Кремко. Хотя средняя зарплата работников кооператива, занятых в сельском хозяйстве, в 2018 г. составила 1 135 руб. Так что с каждым годом кадровый вопрос для агропромышленного комплекса Беларуси будет стоять все острее.

Нужно ломать и сложившийся менталитет, чтобы люди реально осознавали, что они должны зарабатывать зарплату своим трудом, а не получать независимо от конечного результата. Поскольку вместе с возрастающей конкуренцией на рынке снижается материальная поддержка сельского хозяйства государством. Так что эффективность производства, которое зависит от вклада каждого работника, по мнению председателя ПК имени В.И.КРЕМКО, становится наиважнейшим условием выживания в рыночных условиях.

Александр Сорокин