«Праймилк» - сплав истории и географии

На сайте этой компании до сих пор нет кнопки «history», так как она ведет свою историю с 2012 г. При этом на ее счету уже немало достижений.

Еще несколько лет назад на этом месте был пустырь, а сейчас вырос современный завод, который уверенно развивается и активно завоевывает новые рынки сбыта. По данным на начало марта этого года, предприятие заключило 86 договоров поставки с контрагентами в 26 странах мира. Интерес к белорусской компании продолжает расти благодаря неизменно отменным свойствам продуктов на основе молочной сыворотки, которые находят широкое применение как в пищевой, так и в кормовой промышленности.

- Продукция завода не раз подвергалась испытаниям в разных странах, но везде подтверждала высокое качество. Даже в условиях тропиков наши образцы сохраняют товарный вид, а значит, и свои потребительские свойства. Неудивительно, что предприятие получило полный набор сертификатов, включая GMP+, HACCP, FSSC 22000 и HALAL. Тем не менее, при заключении крупных экспортных контрактов, некоторых заказчиков смущает «юный возраст» бренда из Щучина. Поэтому мы привыкли к визитам представительных зарубежных инспекций, члены которых помимо так называемых паспортов технологической, санитарной и экологической безопасности хотят во всем убедиться на месте и, поверьте, остаются довольны увиденным.

- Анатолий Станиславович, в Беларуси сегодня действуют 22 сушильные башни, где производится сухое молоко, либо при соответствующей наладке - продукты на основе молочной сыворотки. Вы явно не являетесь монополистом в данном сегменте. Почему только «Праймилк» позиционирует это направление в качестве стратегического приоритета?

- Сейчас Атлантический океан пересекает судно с контейнером из Щучина, следующее в порт разгрузки в Южную Америку. Это уникальный случай, когда страна, имеющая примерно 400 млн голов крупного рогатого скота, закупает продукты переработки животноводства у небольшой Беларуси с поголовьем КРС порядка 4,2 млн.

Чтобы успешно осваивать международный рынок, нужно гарантировать высокое качество продукции. Мы используем новейшие технологии: сегодня завод перерабатывает около 26% молочной сыворотки, которую получают на предприятиях молочной переработки со стабильной тенденцией к росту.

- Ранее в открытых источниках сообщалось, что коммерческая стоимость проекта составляет около 50 млн долл. с привлечением заемных ресурсов Банка развития и БПС-Сбербанка. Насколько обременительна кредитная нагрузка при формировании себестоимости продукции «Праймилк»?

- Оплата заемных ресурсов не выходит за пределы расчетных показателей бизнес-плана. Кредитная нагрузка дает о себе знать, но мы успешно справляемся, также свою лепту вносят колебания стоимости исходного сырья. Еще недавно оно считалось бросовым в буквальном смысле слова: в белорусском законодательстве до сих пор предусмотрены весьма солидные штрафные санкции за сброс сыворотки в канализацию.

Сегодня предприятие вынуждено арендовать спецтранспорт для доставки исходных материалов со всей Беларуси с транспортным плечом до 460 км. Разумеется, сказываются сезонные колебания поставок, объективные трудности, но мы стабильно выполняем производственную программу на уровне 70 т готовой продукции в сутки. Этого вполне достаточно для организации морского контейнерного снабжения таких крупных потребителей как Китай и Япония, отправки промышленных партий железнодорожным и автомобильным транспортом в Россию, Казахстан, Узбекистан и др.

Кстати, проблемы организации качества поставок стоит выделить как особый технический проект, реализованный уже после запуска производства. Многослойная бумажная тара с внутренней полимерной оболочкой и заполнением инертным газом - только такой вариант выдерживает трансконтинентальную транспортировку. И мы взяли его на вооружение, иначе даже самые лучшие показатели гигроскопичности продукта не выдерживают испытаний круиза по южным морям. Есть заказчики, которые могут поднять мешок на уровень глаз и уронить его на бетонный пол, причем повторить этот варварский тест не один десяток раз. При этом наша упаковка всегда остается целой и герметичной, поэтому претензий к ее качеству и надежности не возникает.

- Вы упомянули, что создание завода «Праймилк» оказало предсказуемое и заметное влияние на ситуацию в национальной перерабатывающей отрасли. Но, видимо, не меньший эффект произвело и на местном уровне - в Щучинском районе?

- Безусловно, сегодня наше предприятие - одно из самых высокотехнологичных в регионе. Я сам уроженец и большой патриот этих мест, поэтому особо заинтересован, чтобы на ключевых инженерных, рабочих и административных должностях закрепились земляки. На создание каждого рабочего места ООО «Праймилк» было потрачено несколько сотен тысяч долларов. Это уникальный проект, который требует от работников соответствующей квалификации и трудовой отдачи.

На первом этапе просто были вынуждены искать сотрудников в Скиделе, Гродно, Витебске и других городах. Но сегодня ситуация изменилась. Мы активно работаем с местной молодежью, проводим дни профориентации, наглядно демонстрируя широкие возможности предприятия. Все это для того, чтобы привлечь новые кадры и показать, что достойно зарабатывать можно не только в мегаполисах, но и в райцентре.

Владислав Платун