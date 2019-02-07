ОАО «Оргпищепром»: когда престиж превыше всего

По итогам 2018 г. ОАО «Оргпищепром» впервые за свою историю вошло в тройку лидеров концерна «Белгоспищепром».

Призовые места предприятие поделило со Слуцким сахарным заводом и Гродненской табачной фабрикой «Неман».

Справка «Директора» ОАО «Оргпищепром» ведет свою историю с 1965 г. и прошло путь от пусконаладочного предприятия до современной инжиниринговой компании. Коллектив имеет многолетний опыт работы и оказания инженерно-технических услуг в различных отраслях пищевой промышленности. Система управления качеством на предприятии сертифицирована в соответствии с международным стандартом СТБ ISO 9001:2015.

- Скажу честно, наследство мне досталось незавидное: у организации - большие убытки, нет средств на зарплаты сотрудникам и оплату потребленной электроэнергии… Поэтому сразу пришлось искать деньги и привлекать акционеров, чтобы разрешить эту ситуацию, - вспоминает Чеслав Матук, который возглавил ОАО «Оргпищепром» в конце 2012 г. Справиться с накопившимися проблемами ему во многом помог богатый опыт руководящей работы на Червенском рынке и в других организациях.

За 6 лет под руководством Чеслава Францевича сделано немало: на предприятии диверсифицировали производственный процесс, освоили новые направления деятельности, вложив солидные средства в техническое перевооружение. Провели оптимизацию кадров, вдвое сократив их численность. Полностью обновили автопарк. Выполнили капремонт зданий и укладку асфальтовых дорог на закрепленной территории.

В последние годы ОАО «Оргпищепром» успешно развивается. Прежде всего, занимается оптовой торговлей ферментами и препаратами для спиртовой и пищевой промышленности. Следующее направление - производство, поставка и монтаж «под ключ» профессионального, высококачественного емкостного и нестандартного оборудования для предприятий сахарной, винно-водочной и кондитерской отраслей, освоение и внедрение прогрессивных технологических процессов.

Также выполняет широкий спектр лабораторных работ (в структуру ОАО «Оргпищепром» входят 2 специализированные лаборатории и диагностический центр, аккредитованные в соответствии с международными стандартами) и сдает в аренду сторонним организациям незадействованные площади.

- Во многом благодаря постоянной поддержке «Белгоспищепрома», председателя концерна Александра Леонидовича Забелло и его первого заместителя Игоря Павловича Шустова, удается обеспечить устойчивую работу предприятия, - отметил Ч. Матук.

Так, чистая прибыль от реализации продукции за 10 месяцев прошлого года превысила 446 тыс. руб. (за аналогичный период 2017 г. - 175 тыс. руб.), рентабельность продаж - 16,7%. Среднегодовая выручка на одного работника увеличилась на 118% по сравнению с 10 месяцами 2017-го.

С 2016 г. ОАО «Оргпищепром» является официальным дилером компании Novozymes (Дания) и поставщиком ферментных препаратов для пищевой промышленности на территории Беларуси. Также прорабатывается соглашение о сотрудничестве с Гулькевичским крахмальным заводом (Краснодарский край), продукция которого востребована отечественными производителями кондитерской, хлебной и пищевой отраслей.

- В первую очередь мы тесно сотрудничаем с предприятиями концерна «Белгоспищепром», которые сам регулярно посещаю, встречаюсь с руководителями. Заключаем новые договоры и поддерживаем партнерские контакты. Мы в полном объеме несем гарантийные обязательства на поставляемую продукцию, а также выполняем постгарантийный ремонт оборудования, пусконаладочные работы, обучаем персонал потребителя, консультируем по применению оборудования и т.д., - рассказал генеральный директор ОАО «Оргпищепром».

Руководство предприятия много внимания уделяет созданию надлежащих условий труда и отдыха для персонала, стремится обеспечить достойную зарплату, совершенствует коллективный договор, чтобы сотрудники повышали профессиональный уровень и максимально реализовывали свой потенциал.

- Сегодня у нас сложился крепкий коллектив, собралась команда единомышленников. Хотя не буду скрывать, после моего прихода в качестве руководителя в «Оргпищепром» заметно обновился персонал и поменялся подход к работе. Практически вместе со мной пришли грамотные, опытные специалисты - главный инженер, начальники производства, специализированных лабораторий и др., - поделился Ч. Матук.

В то же время, по словам руководителя, ощущается острая нехватка рабочих профессий. Сегодня в Минске сложно найти квалифицированных сварщиков, токарей и монтажников, хотя на предприятии обеспечивают нормальные условия труда и хорошую зарплату. Таковы тенденции современного рынка вакансий, причем не только столичного.

Следующий год для ОАО «Оргпищепром» особенный - коллектив новыми достижениями готовится отметить 55-летие. Так что планы на ближайшую перспективу большие. Как заметил руководитель, предприятие продолжит производство более дешевой и качественной импортозамещающей продукции и оборудования для нужд белорусских производителей. Также планируется ремонт в столичном филиале «Пищемаш», что после переоборудования производственных помещений позволит организовать фасовку и выпуск различных ферментов для отечественной пищевой отрасли.

- У нас принято работать на конечный результат и в любых условиях держать слово перед клиентами. Поэтому престиж фирмы превыше всего, - подытожил генеральный директор ОАО «Оргпищепром» Чеслав Матук.