ОАО «Полоцктранснефть Дружба» : от производителя до потребителя по кратчайшему маршруту

ОАО «Полоцктранснефть Дружба» ввело в эксплуатацию первый отечественный нефтепродуктопровод, соединивший Новополоцк с Минском.

16 января произошло событие, которое без преувеличения можно назвать знаковым не только для трубопроводного транспорта и нефтеперерабатывающей отрасли Беларуси, но и для экономики всей страны. В этот день состоялась церемония открытия первого в Беларуси магистрального нефтепродуктопровода «Новополоцк-Фаниполь», соединившего два региона - Витебскую и Минскую области - единой топливной артерией, по которой от ОАО «Нафтан» на склад хранения нефтепродуктов №1 (СХН №1) РУП «Белоруснефть-Минск­облнефтепродукт» пошли первые тонны дизельного топлива.

Экономический эффект

Основной потребитель топлива в Республике Беларусь - столичный регион, и расположенный в Фаниполе склад хранения можно было связать нефтепродуктопроводом и с Мозырским НПЗ. Но учитывая, что ОАО «Полоцктранснефть Дружба» обратилось в концерн «Белнефтехим» с предложением выступить заказчиком разработки проектно-сметной документации и строительства магистрального нефтепродуктопровода от Новополоцкого НПЗ, это предложение было принято.

- Целесообразность строительства нефтепродуктопроводов в Беларуси рассматривалась концерном «Белнефтехим» еще в 2009 г., - говорит директор ОАО «Полоцктранснефть Дружба» Василий Дроботов. - Но тогда расчеты показали, что проектируемые тарифы на транспортировку по магистральным трубопроводам неконкурентны по сравнению с внутренними тарифами Белорусской железной дороги. А в 2012 г. ситуация изменилась, строительство магистрального нефтепродуктопровода «Новополоцк-Фаниполь» стало экономически целесообразным, и этот проект был включен в программу развития нашего предприятия. Строительство 1-го пускового комплекса от Новополоцка до агрогородка Крулевщина Докшицкого района протяженностью 86,9 км, включая головную нефтепродуктоперекачивающую станцию «Полоцк» и конечный пункт «Крулевщизна», было завершено в декабре 2016 г. А в декабре 2018 г. мы сдали 2-й пусковой комплекс, что дало возможность обеспечить поставку нефтепродуктов от ОАО «Нафтан» по трубопроводу протяженностью 292 км на конечный пункт в г. Фаниполь. Операции, связанные с работой нефтепродуктопровода, максимально автоматизированы. Вся информация выведена на головной диспетчерский пункт, с которого производятся пуск, остановка, управление и контроль за работой. Кроме того, магистральный нефтепродуктопровод оборудован системой обнаружения утечек (СОУ) и системой видеонаблюдения.

Транспортировка магистральными трубопроводами нефти и нефтепродуктов на территории Рес­публики Беларусь однозначно выгоднее, чем другими видами транс­порта. Уже сегодня можно сказать, что перевалка нефтепродуктов от ОАО «Нафтан» до СХН №1 РУП «Белоруснефть-Минскоблнефтепродукт» для ПО «Белоруснефть» стала дешевле на 25%. При этом срок окупаемости нефтепродуктопровода составит около 7 лет.

Благодаря новому виду деятельности - транспортировке нефтепродуктов по магистральному нефтепродуктопроводу - ОАО «Полоцктранснефть Дружба» стало еще более высокорентабельным, и по итогам 2019 г. планируемая выручка предприятия увеличится на треть, а чистая прибыль - в полтора раза. Полученная прибыль будет направлена на дальнейшее развитие предприятия.

Интересы предприятия и государства

К каждой копейке в хозобществе относятся максимально рачительно. Это наглядно продемонстрировало строительство нефтепродуктопровода. Согласно архитектурному проекту, стоимость строительства 1-го и 2-го пусковых комплексов с учетом НДС должна была составить около 102 млн долл. Реально же было потрачено 33,6 млн долл.

- Во-первых, мы существенно сэкономили на приобретении оборудования, труб и комплектующих, - рассказывает директор ОАО «Полоцктранснефть Дружба». - Во-вторых, четко фиксировали объемы работ, выполненные подрядчиками. Благоприятные климатические условия и уточнение результатов геологических изысканий по факту разработки траншеи, а также способность технического надзора рассматривать проектные решения через призму строительных норм дали возможность сократить объемы работ на этапе строительства. Одним словом, это была кропотливая работа, но мы действовали слаженно и эффективно, где-то даже жестко, понимая, что речь идет об интересах нашего предприятия, а в конечном счете - интересах государства.

Кроме того, на этапе реализации проекта с целью минимизации расходов предприятие не увеличивало штат, так как не создавалась дирекция по строительству. А на этапе эксплуатации, несмотря на значительное расширение инфраструктуры, численность обслуживающего персонала вырастет незначительно.

- Загрузка нефтепродуктопровода с каждым месяцем будет увеличиваться, - говорит Василий Дроботов. - Уже в ближайшее время мы планируем перекачивать до 950 тыс. т дизельного топлива и бензина в год.

Перспективы развития

На текущий и последующие годы ОАО «Полоцктранснефть Дружба» запланированы работы по дальнейшему развитию магистрального нефтепродуктопровода «Новополоцк-Фаниполь» и реконструкции магистральных нефтепроводов. В 2019 г. на это планируется направить 16 млн руб.

- Речь идет о приобретении и монтаже узлов учета нефтепродуктов, - объясняет Василий Дроботов. - Они будут установлены как на ГНПС «Полоцк», так и на конечных пунктах нефтепродуктопровода - в Крулевщизне и Фаниполе. Вся информация с них будет поступать диспетчеру, который в режиме реального времени сможет видеть объемы транспортировки и на основании этой информации оформлять Акты оказания услуг. Кроме того, будет построен и подключен к ГНПС «Полоцк» резервуарный парк дизельного топлива. На эти цели в 2019 г. будет выделено около 8 млн руб.

Еще столько же будет направлено на реконструкцию объектов магистральных нефтепроводов - резервуарного парка, систем автоматики, водоснабжения, коллекторов и т.д. Главная цель: усовершенствовать автоматизацию технических процессов предприятия, внедрить самые современные технологии, использующиеся на трубопроводном транспорте.

В среднесрочной перспективе ОАО «Полоцктранснефть Дружба» предстоит еще одна масштабная задача - реконструкция двух магистральных нефтепроводов «Унеча-Полоцк» диаметром по 820 мм. Они были построены в 1964 и 1974 гг. с целью транспортировки российской нефти в порт Вентспилс в Латвии, Мажейкяйский НПЗ в Литве и Новополоцкий НПЗ в Беларуси.

Сегодня транзит не осуществляется, и сейчас по ним прокачивается только нефть для нужд ОАО «Нафтан». В связи с этим их загрузка составляет 20% от проектной. Затраты на их содержание для предприятия с каждым годом увеличиваются. А для объемов, перерабатываемых на ОАО «Нафтан», вполне достаточно одного магистрального трубопровода диаметром 720 мм. Реализация этого проекта позволит повысить эффективность работы ОАО «Полоцктранснефть Дружба».

Справка «Директора» ОАО «Полоцктранснефть Дружба» создано в 1964 г. Основной сферой деятельности предприятия является транспортировка российской нефти из Западно-Сибирского региона, Татарстана и Поволжья в Республику Беларусь для переработки на ОАО «Нафтан». Предприятие располагает техническими возможностями оказания услуг по транзиту нефти в страны Балтии на АО «ОРЛЕН Летува» (Литва), порт Вентспилс (Латвия), а также эксплуатирует нефтепроводы: «Унеча-Полоцк 1» протяженностью 380 км, «Унеча-Полоцк 2» - 380 км, «Сургут - Полоцк» - 83 км, «Полоцк-Вентспилс» - 112,5 км, «Полоцк-Биржай-Мажейкяй» - 112,5 км и нефтепродуктопровод «Новополоцк-Фаниполь» - 293 км. ОАО «Полоцктранснефть Дружба» входит в состав Белорусского концерна по нефти и химии «Белнефтехим».

Николай ЗАГОРСКИЙ