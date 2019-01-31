«Длинные» деньги для экономики

В Беларуси обсуждается проект создания мощного инвестиционного фонда на основе государственно-частного партнерства.



Задача устойчивого экономического развития Беларуси невыполнима без решения проблемы привлечения инвестиций в национальную экономику. К сожалению, на финансовом рынке Беларуси выбор финансовых институтов и инструментов для инвестирования весьма ограничен. Здесь доминирует банковский сектор, который не в состоянии решить многие задачи, например, в части обеспечения субъектов хозяйствования инвестиционными ресурсами. Кроме того, для этих целей крайне незначительно задействованы ресурсы населения, что сказывается на эффективности рынка в целом. Тем не менее возможности для привлечения «длинных денег» в экономику есть. Одной из них может стать крупный инвестиционный фонд, созданный с учетом зарубежного опыта и на основе государственно-частного партнерства.

Об этом проекте мы поговорили с Денисом СМЫКОМ, председателем общего собрания акционеров ЗАО «Управляющая компания «Талер ренессанс».

- Денис, вы считаете, что, несмотря неразвитость фондового рынка, инвестиционный фонд может стать у нас эффективным инструментом. Почему?

- Инвестиции, т.е. размещение капитала под будущие доходы - это рыночный инструмент. Значит, способ размещения инвестиционного капитала в финансовые инструменты должен быть конкурентоспособным, особенно это касается международного рынка инвестиций.

Наиболее распространенным на международном рынке механизмом привлечения инвестиционных ресурсов являются именно инвестиционные фонды. Они относятся к коллективному инвестированию, представляющему собой механизм вложения средств, при котором инвестиции большого количества юридических и физических лиц (инвесторов) аккумулируются в единый фонд для дальнейшего профессионального управления. В настоящее время в мире насчитывается более 50 тыс. паевых инвестиционных фондов, доступных для международных инвесторов, таких как BlackRock,Inc.,Vanguard Funds, Fidelity Investments, Franklin Templeton Investments и др., а также суверенных фондов, управляемых правительствами, - Temasek и GIC (Сингапур), «Самрук Казына» (Казахстан), «Фонд будущих поколений Норвегии», QIA (Катар), MUBADALA (ОАЭ) и др.

К важнейшим условиям создания инвестиционных фондов относится наличие объектов, т.е. активов, в которые фонды могли бы инвестировать собранные ресурсы. Привлеченные средства могут размещаться в различные активы (ценные бумаги, валюту, драгоценные металлы, недвижимость и др.) в целях получения прибыли. Главным конкурентным преимуществом инвестиционного фонда является эффективное управление собранными средствами как единым имущественным комплексом (инвестиционным портфелем).

В соответствии с Законом Республики Беларусь «Об инвестиционных фондах» предусмотрено два вида таких фондов: акционерных в форме ОАО и паевых открытого и закрытого типа. То есть в настоящее время в нашей стране имеется достаточная правовая база для формирования этого механизма привлечения инвестиций. Использование его для решения проблем, сформулированных в прогнозных документах по экономическому развитию Беларуси, в частности, инновационная динамика национальной экономики, расширение участия страны в международном разделении труда, стабилизация финансового рынка, повышение жизненного уровня населения и др. - становится важнейшей задачей.

- В настоящее время в экспертном сообществе обсуждается идея создания Национального социально-инвестиционного комплекса Республики Беларусь (НСИК). Расскажите об этом проекте.

- НСИК должен стать системообразующей организацией для решения социально-экономических задач разного уровня. Он должен заниматься разработкой и внедрением перспективных для страны инвестиционных проектов, обеспечивая при этом необходимый уровень надежности и доходности вложенных средств для жителей Беларуси.

В основе проекта - концепция системы, состоящей из элементов, позволяющих наилучшим образом обеспечить финансовые и информационные потоки, рыночную устойчивость, а также учет интересов государства. В соответствии с законодательством такая система должна включать один или несколько инвестиционных фондов, а также управляющую компанию (одну или несколько), обеспечивающую доверительное управление имуществом этих фондов (рис. 1). Принципиально важным является правильная организация управляющей компании, основным конкурентным преимуществом которой должны стать эффективное управление и высокая квалификация персонала. Эта управляющая компания в форме специального агентства по управлению капиталом и территориями (САУКТ), созданная в рамках государственно-частного партнерства (ГЧП), будет строить отношения с системой государственного управления в лице Комитета по госимуществу Республики Беларусь на основе, например, соглашения о разделе дохода. Тем самым будут соблюдены интересы государства. Под ее управление могут быть переданы производственные и инфраструктурные объекты и даже отдельные территории с целью их эффективного развития. Такая конструкция с внешним доверительным управлением административной территорией успешно используется при реализации проекта «Китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень». Там акционерами управляющей компании являются белорусские, китайские и немецкие юридические лица.

- Как планируется выстраивать работу с инвесторами и государством после передачи фонду госактивов?

- В соответствии с философией ГЧП на первом этапе проекта НСИК должна структурно состоять из двух блоков инвестиционных фондов: связанных с реализацией инвестиционных проектов (блок А) и с обеспечением устойчивых доходов населения (блок С). Первый блок целесообразно разделить на две части. Одна его часть - относительно стабильная (А1), включающая специальный инвестиционный фонд (СИФ), который образует управляющая компания (УК СИФ) для формирования уставного фонда САУКТ. СИФ создается в виде закрытого инвестиционного фонда, разделенного на определенное количество крупных паев, которые будут предложены на конкурсной основе известным игрокам международного финансового рынка, имеющим достаточно высокие рейтинги (управляющим компаниям, инвестиционным фондам и т.п.).

Вторая часть - изменяемая (А2), являющаяся базовой, состоит из инвестиционно-финансовой компании (ИФК), которая создается в качестве юридического лица Республики Беларусь специально для осуществления проекта. Ее организационной формой в силу специфики реализуемых целей будет акционерное общество, единственным учредителем которого выступит государство (100% голосующих акций) в лице Комитета по госимуществу Республики Беларусь (КГИ РБ). В эту компанию в качестве вклада при формировании уставного фонда передаются принадлежащие государству акции белорусских акционерных обществ, прежде всего тех, в отношении которых ставится задача изменения системы стратегического управления.

Основными функциями ИФК могли бы стать следующие:

привлечение инвестиций путем дополнительных эмиссий ценных бумаг в виде неголосующих акций ИФК;

управление привлеченным капиталом путем его инвестирования в ценные бумаги белорусских и иностранных компаний, а также предоставление льготного финансирования предприятиям, находящимся в портфеле ИФК;

участие в стратегическом управлении компаниями, акции которых принадлежат ИФК;

осуществление перспективных инновационных проектов.

- Слабым местом всех государственных предприятий традиционно является управление. Поэтому эффективность фонда будет напрямую зависеть от работы управляющей компании…

- В белорусской экономике действительно высокий удельный вес государственной собственности. Но, с другой стороны, это как раз может стать нашим конкурентным преимуществом! У нас и сейчас много успешных государственных предприятий, а остальные, за редким исключением, имеют очень неплохой потенциал, и главное, что им нужно для достижения успеха - это эффективная система управления. Исполнительным органом ИФК станет управляющая компания САУКТ, создаваемая как юридическое лицо в форме закрытого акционерного общества. Основная ее задача - как раз эффективное управление ИФК, привлеченными инвестициями и вверенными государством в доверительное управление территориями. То есть фондом в целом будет управлять крупная управляющая компания, а каждым отдельным предприятием - профессиональная и должным образом мотивированная команда. Это позволит значительно повысить эффективность топ-менеджмента предприятий.

Кроме того, на САУКТ целесообразно возложить функции владельческого надзора и стратегического консультанта компаний, входящих в портфель ИФК, андеррайтинг ценных бумаг ИФК, возможно также - организацию и функционирование биржевой площадки для проведения операций с ценными бумагами ИФК. Как отмечалось выше, важнейшим моментом при формировании САУКТ является подбор персонала - высококвалифицированных специалистов в сфере управления активами и постоянное повышение его квалификации.

Вознаграждение САУКТ может формироваться исходя из трех основных показателей деятельности ИФК:

объем привлеченных инвестиций / капитала в ИФК за отчетный период;

эффективность управления привлеченным капиталом, в том числе путем его инвестирования в акции белорусских и иностранных компаний;

эффективность управления компаниями, акции которых принадлежат ИФК, исходя из показателей финансово-экономической деятельности подконтрольных субъектов хозяйствования.

Предполагается, что ИФК будет предлагать паи на открытом финансовом рынке, где любое заинтересованное лицо (физическое или юридическое) может приобрести желаемое количество неголосующих паев. Согласно концепции, сделки с ценными бумагами ИФК будут осуществляться на специальной платформе, организованной в рамках НСИК. С целью поддержания этого социально и экономически значимого проекта САУКТ может активизировать через подконтрольные предприятия использование ценных бумаг ИФК в расчетах за реализуемую ими продукцию, что будет повышать ликвидность и оборачиваемость этих ценных бумаг, а также стимулировать на их базе разработку новых финансовых инструментов. Цена на акции ИФК будет поддерживаться активами, находящимися в портфеле компании, сформированными в рамках уставного капитала, приобретенными из ресурсов, получаемых от проведения дополнительных эмиссий, реинвестированной прибыли, а также интервенциями САУКТ, как маркетмейкера.

- В предложенной вами схеме упоминается ФСЗН РБ. Какова его роль?

- Блок С призван обеспечить устойчивые дополнительные доходы населению, в первую очередь - дополнительную пенсию. Поэтому целесообразно, чтобы организатором фонда безусловного дохода населения (ФБДН), входящего в структуру блока С, стал государственный внебюджетный фонд социальной защиты населения Республики Беларусь, который смог бы обеспечить социальную справедливость при формировании и распределении паев среди граждан. Поскольку одна из целей проекта - создание инструмента для формирования благосостояния граждан, паи ФБДН должны быть ограничены к распространению по этому признаку. Это будет справедливо, так как именно граждане Республики Беларусь через призму государства являются собственниками всех государственных активов

- Резюмируя: какие основные выгоды для национальной экономики даст реализация этого проекта?

- Прежде всего, создание НСИК позволит сформировать механизм привлечения частных инвестиций, которые в настоящее время доступны субъектам хозяйствования в основном лишь через дорогие банковские кредиты. Мы сможем снизить кредитную нагрузку на белорусскую экономику за счет недолгового долгосрочного финансирования инвестиционных проектов отечественных предприятий. Концентрация активов, эквивалентных десяткам или даже сотням миллиардов долларов, даст возможность повышать устойчивость НСИК и создавать новые финансовые инструменты, позволяющие на некредитной основе осуществлять финансирование субъектов хозяйствования. Произойдет вычистка балансов предприятий, находящихся в портфеле ИФК, от кредитной нагрузки, поскольку ИФК, как материнская компания, будет привлекать денежные ресурсы на себя и направлять их в капитал дочерних структур. В свою очередь банки, столкнувшись с потерей крупных заемщиков, станут больше обращать внимания на малые и средние структуры. То есть произойдет разворот банков в сторону малого и среднего бизнеса.

Возникнет новый финансовый институт, увеличивающий привлекательность финансового рынка республики. В результате проект станет механизмом привлечения прямых иностранных инвестиций и даст государству возможность получить существенный доход практически при нулевых бюджетных инвестициях. Повышение надежности инвестиционного фонда также позволит белорусским субъектам хозяйствования снизить страховые платежи при осуществлении ими внешнеэкономических операций, а также при страховании иных рисков.

Наконец, НСИК даст возможность подойти к решению одной из важнейших социальных задач - созданию накопительной системы пенсионного обеспечения и начать формировать фонд дополнительного дохода населения. Фактически произойдет реструктуризация системы управления сбережениями, владельцы которых смогут использовать не только банки, но и долевое участие в проектах. При этом компенсацией конъюнктурных рисков, которые будут принимать на себя инвесторы, станет обеспечение сбережений диверсифицированным портфелем реальных активов фонда.

Зарубежный опыт успешного функционирования инвестиционных фондов, таких как Temasek, который является одним из крупнейших в мире государственных инвестиционных фондов с общей суммой активов 235 млрд долл., «Самрук Казына» с активами порядка 74,1 млрд долл. и других, демонстрирует широкие возможности этих институтов для интенсивной трансформации национальных экономик, повышения их конкурентоспособности и устойчивости за счет роста эффективности управления крупнейшими предприятиями страны, дополнительной мотивации топ-менеджмента предприятий и оживления финансового рынка.

Константин ШИШКИН